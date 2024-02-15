Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0. В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

Сразу на следующий день украинский вратарь поздравил свою жену Анастасию с Днем святого Валентина, подарив ей автомобиль.

Андрей приобрел жене электрокар Fiat 500е 2024 года выпуска. Цена на авто в Испании ориентировочно составляет 30 тысяч евро.

Лунин также подарил жене букет роз.

ФОТО. Лунин сделал драгоценный подарок жене