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  4. ФОТО. Лунин сделал драгоценный подарок жене
Испания
15 февраля 2024, 14:20 |
2864
7

ФОТО. Лунин сделал драгоценный подарок жене

Анастасия получила от Андрея в подарок автомобиль

15 февраля 2024, 14:20 |
2864
7
ФОТО. Лунин сделал драгоценный подарок жене
Instagram. Андрея Лунина

Во вторник, 13 февраля, прошел первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретились «РБ Лейпциг» и мадридский «Реал». Игра прошла на стадионе «Ред Булл Арена». Гости выиграли 1:0. В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

Сразу на следующий день украинский вратарь поздравил свою жену Анастасию с Днем святого Валентина, подарив ей автомобиль.

Андрей приобрел жене электрокар Fiat 500е 2024 года выпуска. Цена на авто в Испании ориентировочно составляет 30 тысяч евро.

Лунин также подарил жене букет роз.

ФОТО. Лунин сделал драгоценный подарок жене

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Реал Мадрид Андрей Лунин Анастасия Лунина (Томазова) фото
Источник Instagram
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Комментарии 7
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scorpio16
я гадав зараз побачу прикрасу якусь, а тут звичайний гламурний електрокар ) в Іспанії бонуси дають за придбання елекрокару, тому тут ціна точно не 30, а під 25 десь + розмір податків значно менший. Їздити по мадрицьким вулочкам дитину возити - ідеально підходить.    
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+6
OKs100
Как для футболиста Реала не такой уж и дорогой. Обычно они покупают машины стоимостью от двух миллионов.
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+3
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Умник
Сейчас все напишут жмот
Бля ну ше за народ наш))).
Молодец. Удобно, скромно, технологично.
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+2
Gargantua
какой уродец ))
но для парковки в Мадриде наверное самое оно
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0
Serhii P.
Щось він дружину не дуже цінує ))
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-4
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