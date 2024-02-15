Другие новости15 февраля 2024, 13:16 | Обновлено 15 февраля 2024, 13:17
868
4
ФОТО. Лунин после феерии в ЛЧ поддержал больных раком детей
Украинский голкипер приобщился к благому делу
15 февраля 2024, 13:16 | Обновлено 15 февраля 2024, 13:17
868
4
Украинский вратарь Андрей Лунин, проведший один из лучших матчей в составе «Реала» в поединке Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига», приобщился к благому делу.
15 февраля во всем мире отмечается День детей, больных раком. Вместе с женой Анастасией футболист принял участие в акции, организованной специальным фондом, чтобы поддержать маленьких пациентов с онкологией и проинформировать общество об этом.
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Комментарии 4
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Молодець,що робить такі справи!! Удачі тобі Андрій і далі продовжуй в тому ж дусі,як на полі так і в таких добрих починаннях!!
Какая на куй феерия? Эти бараны лупили в него , а не в ворота!
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