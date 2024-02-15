ФОТО. Лунин после феерии в ЛЧ поддержал больных раком детей

Украинский вратарь Андрей Лунин, проведший один из лучших матчей в составе «Реала» в поединке Лиги чемпионов против немецкого «Лейпцига», приобщился к благому делу.

15 февраля во всем мире отмечается День детей, больных раком. Вместе с женой Анастасией футболист принял участие в акции, организованной специальным фондом, чтобы поддержать маленьких пациентов с онкологией и проинформировать общество об этом.