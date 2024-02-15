Тренер Реал Сосьедада: «Доволен, что мы пропустили лишь дважды»

Главный тренер испанского «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль прокомментировал поражение со счетом 0:2 от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Во втором тайме мы могли поплатиться еще больше. Поэтому я доволен тем, что мы пропустили лишь дважды. Думаю, если дома мы сможем сыграть так же, как сегодня в первом тайме, то шансы у нас будут. Тогда мы сможем побороться и усложнить «ПСЖ» задачу», – заявил Альгуасиль.

Ответный матч между «Реал Сосьедадом» и «ПСЖ» состоится 5 марта в Сан-Себастьяне.