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Лига чемпионов
15 февраля 2024, 12:10 |
161
0

Тренер Реал Сосьедада: «Доволен, что мы пропустили лишь дважды»

Иманоль Альгуасиль – о матче Лиги чемпионов

15 февраля 2024, 12:10 |
161
0
Тренер Реал Сосьедада: «Доволен, что мы пропустили лишь дважды»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иманоль Альгуасиль

Главный тренер испанского «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль прокомментировал поражение со счетом 0:2 от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:

«Во втором тайме мы могли поплатиться еще больше. Поэтому я доволен тем, что мы пропустили лишь дважды. Думаю, если дома мы сможем сыграть так же, как сегодня в первом тайме, то шансы у нас будут. Тогда мы сможем побороться и усложнить «ПСЖ» задачу», – заявил Альгуасиль.

Ответный матч между «Реал Сосьедадом» и «ПСЖ» состоится 5 марта в Сан-Себастьяне.

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Иманоль Альгуасиль Лига чемпионов Реал Сосьедад ПСЖ ПСЖ - Реал Сосьедад
Источник УЕФА
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