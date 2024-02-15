Лига чемпионов15 февраля 2024, 12:10 |
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Тренер Реал Сосьедада: «Доволен, что мы пропустили лишь дважды»
Иманоль Альгуасиль – о матче Лиги чемпионов
15 февраля 2024, 12:10 |
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Главный тренер испанского «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль прокомментировал поражение со счетом 0:2 от «ПСЖ» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов:
«Во втором тайме мы могли поплатиться еще больше. Поэтому я доволен тем, что мы пропустили лишь дважды. Думаю, если дома мы сможем сыграть так же, как сегодня в первом тайме, то шансы у нас будут. Тогда мы сможем побороться и усложнить «ПСЖ» задачу», – заявил Альгуасиль.
Ответный матч между «Реал Сосьедадом» и «ПСЖ» состоится 5 марта в Сан-Себастьяне.
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