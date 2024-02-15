Кейн согласился, что Бавария «действительно пребывает в тяжелом состоянии»

Результативный форвард «Баварии» Гарри Кейн прокомментировал выездной поединок 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лацио» (0:1), в котором ему, как и его партнерам, не удалось забить в ворота соперника.

«Слишком тяжелая неделя. В первом тайме мы хорошо начали и имели хорошие моменты, один из которых был у меня. В таких играх это решающие эпизоды. Второй тайм, наоборот, нас разочаровал. Мы вышли с меньшей энергией и меньшей уверенностью. Нас за это наказали. Когда вы остаетесь вдесятером, это всегда тяжело.

Мы должны найти какое-нибудь решение внутри коллектива. Мы все еще остаемся в борьбе за Бундеслигу и будем бороться за место в следующем раунде Лиги чемпионов. Мы должны продолжать сражаться.

Мы действительно находимся в тяжелом состоянии, однако должны бороться. Мы должны изменить эту ситуацию. У нас впереди большие игры и великие вещи, за которые нужно бороться. Мы не отступимся, никогда не сдадимся. Нам просто нужно что-нибудь изменить. Одна игра или любая вспышка и все может измениться», – поделился бомбардир после игры.

Напомним, что ответный матч состоится 5 марта в Мюнхене.