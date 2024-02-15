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  4. Лунин попал в символическую сборную ЛЧ от WhoScored. Какая оценка у Андрея?
Лига чемпионов
15 февраля 2024, 11:32 |
1410
1

Лунин попал в символическую сборную ЛЧ от WhoScored. Какая оценка у Андрея?

Украинец провел невероятный матч против «РБ Лейпциг»

15 февраля 2024, 11:32 |
1410
1
Лунин попал в символическую сборную ЛЧ от WhoScored. Какая оценка у Андрея?
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

13-14 февраля состоялись первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.

Мадридский «Реал» сыграл первый матч против «РБ Лейпциг», состоявшийся на поле немецкой команды. Гости выиграли 1:0. В старте «Реала» сыграл голкипер Андрей Лунин. Украинец провел невероятный матч, совершив 9 сейвов.

За свой перформанс украинский вратарь попал в символическую команду недели от авторитетного портала WhoScored. Выступление Лунина было оценено в 8.8 баллов – это вторая самая высокая оценка в команде.

Наивысшую оценку в команде недели получил вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден, забивший один гол и отдавший один ассист в победном матче против «Копенгагена». Англичанин получил от WhoScored 8.9 баллов.

Команда недели Лиги чемпионов по версии WhoScored

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WhoScored Фил Фоден Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов РБ Лейпциг - Реал Манчестер Сити оценки
Источник Sport.ua
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andre_lui
Лунін ще й колег з собою привів. 5 гравців галактикос
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