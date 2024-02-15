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15 февраля 2024, 11:12 |
347
0

Пятенко пришлось вносить коррективы в состав женской сборной Украины

Украинки отправляются на матч с болгарками

15 февраля 2024, 11:12 |
347
0
Пятенко пришлось вносить коррективы в состав женской сборной Украины
УАФ. Владимир Пятенко

23 и 27 февраля женская сборная Украины по футболу проведет с болгарками два стыковых поединка за сохранение «прописки» в Лиге наций В.

15 февраля подопечные Владимира Пятенко из Киева транзитом через Варшаву отправятся в Турцию на 4-дневный сбор перед первым поединком в Кирджали.

По информации нашего источника, в последний момент в состав украинской спортивной делегации пришлось вносить коррективы: травмированных Надежду Кунину, Яну Калинину, Викторию Гирин заменили Анастасия Воронина, Елизавета Молодюк и Яна Малахова.

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко в этих матчах сможет рассчитывать на 23 футболисток.

Ранее главный тренер сборной Украины рассказал о подготовке к важным матчам с болгарками.

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Источник Sport.ua
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