Пятенко пришлось вносить коррективы в состав женской сборной Украины

23 и 27 февраля женская сборная Украины по футболу проведет с болгарками два стыковых поединка за сохранение «прописки» в Лиге наций В.

15 февраля подопечные Владимира Пятенко из Киева транзитом через Варшаву отправятся в Турцию на 4-дневный сбор перед первым поединком в Кирджали.

По информации нашего источника, в последний момент в состав украинской спортивной делегации пришлось вносить коррективы: травмированных Надежду Кунину, Яну Калинину, Викторию Гирин заменили Анастасия Воронина, Елизавета Молодюк и Яна Малахова.

Исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко в этих матчах сможет рассчитывать на 23 футболисток.

Ранее главный тренер сборной Украины рассказал о подготовке к важным матчам с болгарками.