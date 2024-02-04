ПЯТЕНКО: «У болгарок будет некоторое преимущество в одном из компонентов»

23 и 27 февраля женская сборная Украины по футболу проведет стыковые поединки с болгарками за сохранение «прописки» в Лиге наций В.

В разговоре с корреспондентом Sport.ua исполняющий обязанности главного тренера женской сборной Украины Владимир Пятенко рассказал о последних новостях из лагеря главной команды страны:

– Уже решили все вопросы с логистикой. Для подготовки собираемся в Киеве 15 февраля, а на следующий день транзитом через Варшаву отправимся в Турцию, где вблизи Антальи проведем четырехдневный сбор. Будем иметь возможность заниматься на травяном газоне. Затем вылетим в Стамбул откуда преодолеем 380-километровый путь на автобусе до болгарского города Кирджали, который и будет принимать первый матч.

24 февраля по такому же маршруту вернемся в Анталью, где состоится повторная встреча.

– Поскольку чемпионат Украины в Высшей лиге возобновляется только в марте, то у большинства Ваших подопечных будут проблемы с игровой практикой.

– Да. Исключение составят лишь наши леегионерки, которые играют за рубежом, где борьба в чемпионатах уже началась. Речь идет об Инне Глущенко и Екатерине Боклач, выступающих во Франции и Яну Деркач, Ольгу Овдийчук, Любу Шматко из Турции. Поэтому, надо будет так готовиться, чтобы минимизировать проблемы с игровой практикой, в частности, благодаря совершенным физическим кондициям.

– Всех ли сильнейших футболисток повезет задействовать в матчах с болгарками?

– Грех сетовать. Важно, что восстановилась после травмы упомянутая уже Овдийчук. Остальные ведущие игроки - в строю.

К сожалению, в одном из последних спаррингов «Шахтера» травмировалась Виктория Головач, на которую я рассчитывал. Придется искать ей замену. Всего же, в состав делегации войдут 23 футболистки.

– Какой информацией владеете о болгарках?

– 12 футболисток из этой сборной выступают за рубежом, преимущественно, речь идет о клубах Италии, Румынии, Австрии и Швейцарии. К тому же, чемпионат Болгарии возобновляется в середине февраля и те игроки, выступающие дома смогут сыграть по одному матчу. Как видите, в этом компоненте некоторое преимущество будет на стороне болгарок, которые действуют от обороны, жестко, а когда перехватывают мяч, то стараются сразу длинными передачами найти выдвинутую вперед лидера атак Симону Петкову из швейцарского «Арау». Информации о болгарках достаточно, сейчас наш тренерский штаб детально анализирует их игру. Все же, главное, чтобы украинки продемонстрировали свои лучшие качества.