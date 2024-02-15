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Лига чемпионов
15 февраля 2024, 11:04 | Обновлено 15 февраля 2024, 11:06
51
0

ИММОБИЛЕ: «Подарили болельщикам незабываемый вечер»

Форвард «Лацио» – о сенсационной победе над «Баварией»

15 февраля 2024, 11:04 | Обновлено 15 февраля 2024, 11:06
51
0
ИММОБИЛЕ: «Подарили болельщикам незабываемый вечер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

Автор победного мяча в ворота «Баварии» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов форвард «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал сенсационную победу итальянского клуба.

«Мы тщательно готовились к этому матчу. Хотели показать себя с наилучшей стороны. Я не сомневался, что команда отдаст все силы.

Я сказал, что нужно подарить нашим болельщикам незабываемый вечер, и нам это удалось. У нас были возможности забить еще до и после гола. Возможно, мы должны были лучше распорядиться своими шансами, но в целом матч удался.

Матчи вроде таких доставляют вам огромное профессиональное удовольствие. И делиться этими моментами с болельщиками – вот почему мы начали играть в футбол с раннего детства», – приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.

Отметим, что ответный матч пройдет 5 марта в Мюнхене на «Альянц-Арене».

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Чиро Иммобиле Лацио Бавария Лацио - Бавария Лига чемпионов болельщики
Источник УЕФА
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