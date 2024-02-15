ИММОБИЛЕ: «Подарили болельщикам незабываемый вечер»

Автор победного мяча в ворота «Баварии» (1:0) в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов форвард «Лацио» Чиро Иммобиле прокомментировал сенсационную победу итальянского клуба.

«Мы тщательно готовились к этому матчу. Хотели показать себя с наилучшей стороны. Я не сомневался, что команда отдаст все силы.

Я сказал, что нужно подарить нашим болельщикам незабываемый вечер, и нам это удалось. У нас были возможности забить еще до и после гола. Возможно, мы должны были лучше распорядиться своими шансами, но в целом матч удался.

Матчи вроде таких доставляют вам огромное профессиональное удовольствие. И делиться этими моментами с болельщиками – вот почему мы начали играть в футбол с раннего детства», – приводит слова форварда официальный сайт УЕФА.

Отметим, что ответный матч пройдет 5 марта в Мюнхене на «Альянц-Арене».