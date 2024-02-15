Руководство Баварии прокомментировало слухи об отставки Тухеля

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал будущее главного тренера команды Томаса Тухеля на фоне неудачных результатов чемпионов Германии:

«Конечно, Томас Тухель испытывает проблемы с этой ситуацией, она сложная для всех нас. Наша цель – вместе найти выход из этой ситуации. Мы все в одной лодке», – заявил Фройнд.

Напомним, вчера «Бавария» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде проиграла «Лацио» со счетом 0:1. Это поражение для команды Тухеля стало вторым подряд.