Руководство Баварии прокомментировало слухи об отставки Тухеля
Кристоф Фройнд – о будущем тренера команды
Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Кристоф Фройнд прокомментировал будущее главного тренера команды Томаса Тухеля на фоне неудачных результатов чемпионов Германии:
«Конечно, Томас Тухель испытывает проблемы с этой ситуацией, она сложная для всех нас. Наша цель – вместе найти выход из этой ситуации. Мы все в одной лодке», – заявил Фройнд.
Напомним, вчера «Бавария» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов на выезде проиграла «Лацио» со счетом 0:1. Это поражение для команды Тухеля стало вторым подряд.
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