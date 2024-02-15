Ворскла – Пахтакор – 6:0. Разгром команды Шацких. Видео голов и обзор

Полтавская Ворскла на сборах в Турции разгромила титулованный узбекистанский клуб Пахтакор из Ташкента (6:0).

Команда Сергея Долганского сумела забить шесть «сухих» голов в ворота оппонентов, главным тренером которых работает Максим Шацких.

Интересно, что этот контрольный поединок заранее не анонсировался.

Товарищеский матч

12 января. Турция

Ворскла Полтава (Украина) – Пахтакор Ташкент (Узбекистан) – 6:0

Голы: Мякушко, Ковталюк, Корниенко, Степанюк (2), Скляр.

Ворскла Полтава: Исенко, Бацула, Рамирес, Корниенко, Пердута, Толи, Фелипе, Челядин, Мякушко, Кане, Ковталюк.

На замену выходили: игрок на просмотре, Крупский, Степанюк, Скляр, Хрипчук, Павлюк.

Видеообзор матча