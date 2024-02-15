Ворскла – Пахтакор – 6:0. Разгром команды Шацких. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Турции
Полтавская Ворскла на сборах в Турции разгромила титулованный узбекистанский клуб Пахтакор из Ташкента (6:0).
Команда Сергея Долганского сумела забить шесть «сухих» голов в ворота оппонентов, главным тренером которых работает Максим Шацких.
Интересно, что этот контрольный поединок заранее не анонсировался.
Товарищеский матч
12 января. Турция
Ворскла Полтава (Украина) – Пахтакор Ташкент (Узбекистан) – 6:0
Голы: Мякушко, Ковталюк, Корниенко, Степанюк (2), Скляр.
Ворскла Полтава: Исенко, Бацула, Рамирес, Корниенко, Пердута, Толи, Фелипе, Челядин, Мякушко, Кане, Ковталюк.
На замену выходили: игрок на просмотре, Крупский, Степанюк, Скляр, Хрипчук, Павлюк.
Видеообзор матча
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