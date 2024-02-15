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Товарищеские матчи
Ворскла
12.02.2024 14:00 – FT 6 : 0
Пахтакор
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 08:39 | Обновлено 15 февраля 2024, 08:50
297
0

Ворскла – Пахтакор – 6:0. Разгром команды Шацких. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор товарищеского матча, сыгранного в Турции

15 февраля 2024, 08:39 | Обновлено 15 февраля 2024, 08:50
297
0
Ворскла – Пахтакор – 6:0. Разгром команды Шацких. Видео голов и обзор
ФК Ворскла

Полтавская Ворскла на сборах в Турции разгромила титулованный узбекистанский клуб Пахтакор из Ташкента (6:0).

Команда Сергея Долганского сумела забить шесть «сухих» голов в ворота оппонентов, главным тренером которых работает Максим Шацких.

Интересно, что этот контрольный поединок заранее не анонсировался.

Товарищеский матч

12 января. Турция

Ворскла Полтава (Украина) – Пахтакор Ташкент (Узбекистан) – 6:0

Голы: Мякушко, Ковталюк, Корниенко, Степанюк (2), Скляр.

Ворскла Полтава: Исенко, Бацула, Рамирес, Корниенко, Пердута, Толи, Фелипе, Челядин, Мякушко, Кане, Ковталюк.

На замену выходили: игрок на просмотре, Крупский, Степанюк, Скляр, Хрипчук, Павлюк.

Видеообзор матча

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Источник Sport.ua
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