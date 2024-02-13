Шесть голов для Шацких. Ворскла разгромила Пахтакор

«Ворскла» на сборе в Турции продолжает подготовку к возобновлению сезона УПЛ.

Украинская команда сумела разгромить «Пахтакор», который возглавляет экс-форвард «Динамо» Киев Максим Шацких, со счетом 6:0. Два гола оформил Степанюк.

«Ворскла» откроет вторую часть сезона чемпионата Украины матчем с «Зарей» 26 февраля.

Контрольный матч

Ворскла – Пахтакор 6:0

Голы: Степанюк (2), Мякушко, Ковталюк, Корниенко, Скляр

Ворскла: Исенко, Бацула, Рамирес, Корниенко, Пердута, Толи, Фелипе, Челядин, Мякушко, Кане, Ковталюк

На замену выходили Крупский, Степанюк, Скляр, Хрипчук, Павлюк