Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шесть голов для Шацких. Ворскла разгромила Пахтакор
Украина. Премьер лига
13 февраля 2024, 09:53 |
300
0

Шесть голов для Шацких. Ворскла разгромила Пахтакор

Уверенная победа полтавчан

13 февраля 2024, 09:53 |
300
0
Шесть голов для Шацких. Ворскла разгромила Пахтакор
ФК Ворскла

«Ворскла» на сборе в Турции продолжает подготовку к возобновлению сезона УПЛ.

Украинская команда сумела разгромить «Пахтакор», который возглавляет экс-форвард «Динамо» Киев Максим Шацких, со счетом 6:0. Два гола оформил Степанюк.

«Ворскла» откроет вторую часть сезона чемпионата Украины матчем с «Зарей» 26 февраля.

Контрольный матч

Ворскла – Пахтакор 6:0
Голы: Степанюк (2), Мякушко, Ковталюк, Корниенко, Скляр

Ворскла: Исенко, Бацула, Рамирес, Корниенко, Пердута, Толи, Фелипе, Челядин, Мякушко, Кане, Ковталюк

На замену выходили Крупский, Степанюк, Скляр, Хрипчук, Павлюк

По теме:
ФОТО. Рух в понедельник провел две тренировки
Верес – Лиепая – 1:0. Гол Яго в конце. Видео гола и обзор матча
Женский ЧУ возобновится 20 марта. Кто входит в финальную топ-6?
Ворскла Полтава Пахтакор контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы товарищеские матчи Владимир Шацких
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роман ЗОЗУЛЯ: «Топовый клуб независимой Украины – тот Днепр»
Футбол | 13 февраля 2024, 03:00 1
Роман ЗОЗУЛЯ: «Топовый клуб независимой Украины – тот Днепр»
Роман ЗОЗУЛЯ: «Топовый клуб независимой Украины – тот Днепр»

Бывший футболист ответил на вопросы пресс-службы «Кривбасса»

Беленюк проиграл россиянину в четвертьфинале ЧЕ по борьбе
Другие виды | 12 февраля 2024, 15:01 5
Беленюк проиграл россиянину в четвертьфинале ЧЕ по борьбе
Беленюк проиграл россиянину в четвертьфинале ЧЕ по борьбе

Жан уступил со счетом 1:3

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 13.02.2024, 00:32
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Реал отказался от идеи трансфера лидера Жироны. Стали известны причины
Футбол | 12.02.2024, 11:35
Реал отказался от идеи трансфера лидера Жироны. Стали известны причины
Реал отказался от идеи трансфера лидера Жироны. Стали известны причины
РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Футбол | 13.02.2024, 07:33
РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
РБ Лейпциг – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
Европейский гранд отказался от тренера Жироны. Стали известны причины
13.02.2024, 05:39 4
Футбол
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
Кто заработал больше за Кубок? Названы призовые Катара и Кот-д'Ивуара
12.02.2024, 07:59 6
Футбол
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
ФОТО. Милевский вернулся на футбольное поле
11.02.2024, 18:31 11
Футбол
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
С кем сыграет сборная Украины в финале отбора Олимпиады-2026
11.02.2024, 19:41 5
Хоккей
Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований
Два метра! Ярослава Магучих выиграла в Нью-Йорке с рекордом соревнований
11.02.2024, 22:05 4
Другие виды
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
ВИДЕО. Украинский комментатор признался, почему не возвращается в Украину
11.02.2024, 23:28 40
Футбол
Украина U-18 завершила международный турнир разгромным поражением
Украина U-18 завершила международный турнир разгромным поражением
11.02.2024, 17:38 2
Хоккей
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
ВИДЕО. Руслан Малиновский забил супергол за Дженоа в ворота Аталанты
11.02.2024, 20:10 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем