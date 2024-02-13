Шесть голов для Шацких. Ворскла разгромила Пахтакор
Уверенная победа полтавчан
«Ворскла» на сборе в Турции продолжает подготовку к возобновлению сезона УПЛ.
Украинская команда сумела разгромить «Пахтакор», который возглавляет экс-форвард «Динамо» Киев Максим Шацких, со счетом 6:0. Два гола оформил Степанюк.
«Ворскла» откроет вторую часть сезона чемпионата Украины матчем с «Зарей» 26 февраля.
Контрольный матч
Ворскла – Пахтакор 6:0
Голы: Степанюк (2), Мякушко, Ковталюк, Корниенко, Скляр
Ворскла: Исенко, Бацула, Рамирес, Корниенко, Пердута, Толи, Фелипе, Челядин, Мякушко, Кане, Ковталюк
На замену выходили Крупский, Степанюк, Скляр, Хрипчук, Павлюк
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