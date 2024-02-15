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Украина. Первая лига
15 февраля 2024, 08:12 | Обновлено 15 февраля 2024, 09:05
59
0

Две незабитых пенальти. Горняк-Спорт переиграл резервистов Ингульца

В домашнем спарринге у хозяев поля дубль оформил Даниил Тузенко

15 февраля 2024, 08:12 | Обновлено 15 февраля 2024, 09:05
59
0
Две незабитых пенальти. Горняк-Спорт переиграл резервистов Ингульца
ФК Горняк-Спорт

«Горняк-Спорт» одержал победу в контрольном матче с юношеской командой «Ингулец» U-19 (3:0). В матче было два незабитых пенальти и три гола в ворота гостей. Спарринг состоялся на стадионе «Горняк» в Горишних Плавнях.

«Горняк-Спорт» уже в начале матча воплотил свое преимущество в гол. В дебюте встречи арбитр поединка Виталий Токовенко назначил одиннадцатиметровый удар. Пробивать пенальти подошел Данило Тузенко. Сначала ему не удалось переиграть вратаря, но на добивании исполнитель пенальти все же добил мяч в сетку ворот (1:0).

Через пять минут у «горняков» снова появился шанс поразить ворота соперника. Исполнять пенальти на этот раз подошел находящийся на просмотре игрок, но голкипер «Ингульца» U-19 снова отразил пенальти. В этот раз он отправил мяч на угловой и не дал шанса сыграть хозяевам на добивании.

Впрочем, до перерыва «Горняк-Спорт» все-таки удвоил счет. Богдан Гора прошел с мячом в пределы штрафной соперников и отдал передачу на Даниила Тузенко, который ударом со средней дистанции попал в ворота (2:0).

После перерыва «горняки» воплотили свою игровую инициативу только в один забитый мяч. В штрафной передачу от Никиты Дудки ударом головой замкнул нигерийский защитник «Горняка-Спорт» Принс.

Победой со счетом 3:0 игроки «Горняка-Спорт» завершили серию контрольных матчей. Второй тренировочный сбор у команды завершается в четверг, 15 февраля. Дальше команда продолжит подготовку на следующем сборе, который начнется в понедельник, 19 февраля.

Товарищеский матч

14 февраля, Горишние Плавни, стадион Горняк

13:00. Горняк-Спорт – Ингулец» U-19 – 3:0

Голы: Тузенко, 7, 21, Принс, 71.

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Горняк-Спорт Ингулец Ингулец U-19 товарищеские матчи Даниил Тузенко пенальти
Источник ФК Горняк-Спорт
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