Советник Марселя: «Надеемся пройти Шахтер»

Обладатель Золотого мяча 1991 года Жан Пьер Папен, который сейчас является техническом советником «Марселя», поделился ожиданиями от противостояния с «Шахтером» в Лиге Европы:

«Моей реакцией на жеребьевку было то, что мы сыграем с известным клубом. Это клуб со значительным европейским опытом, он выиграл национальное первенство в прошлом году, а также многочисленные трофеи. Мы ожидаем сложного противостояния, но надеемся пройти дальше».

Первый матч между «Шахтером» и «Марселем» состоится сегодня, 15 февраля в Гамбурге. Начало – в 19:45 по Киеву.