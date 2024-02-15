Советник Марселя: «Надеемся пройти Шахтер»
Жан-Пьер Папен поделился ожиданиями от противостояния
Обладатель Золотого мяча 1991 года Жан Пьер Папен, который сейчас является техническом советником «Марселя», поделился ожиданиями от противостояния с «Шахтером» в Лиге Европы:
«Моей реакцией на жеребьевку было то, что мы сыграем с известным клубом. Это клуб со значительным европейским опытом, он выиграл национальное первенство в прошлом году, а также многочисленные трофеи. Мы ожидаем сложного противостояния, но надеемся пройти дальше».
Первый матч между «Шахтером» и «Марселем» состоится сегодня, 15 февраля в Гамбурге. Начало – в 19:45 по Киеву.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Алена уступила Виктории в 1/8 финала турнира серии WTA 1000 в Дохе
Мичел убежден, что будет и дальше тренировать Довбика и Цыганкова