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  4. Советник Марселя: «Надеемся пройти Шахтер»
Лига Европы
15 февраля 2024, 08:33 |
270
1

Советник Марселя: «Надеемся пройти Шахтер»

Жан-Пьер Папен поделился ожиданиями от противостояния

15 февраля 2024, 08:33 |
270
1
Советник Марселя: «Надеемся пройти Шахтер»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жан-Пьер Папен

Обладатель Золотого мяча 1991 года Жан Пьер Папен, который сейчас является техническом советником «Марселя», поделился ожиданиями от противостояния с «Шахтером» в Лиге Европы:

«Моей реакцией на жеребьевку было то, что мы сыграем с известным клубом. Это клуб со значительным европейским опытом, он выиграл национальное первенство в прошлом году, а также многочисленные трофеи. Мы ожидаем сложного противостояния, но надеемся пройти дальше».

Первый матч между «Шахтером» и «Марселем» состоится сегодня, 15 февраля в Гамбурге. Начало – в 19:45 по Киеву.

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Жан-Пьер Папен Марсель Шахтер Донецк Шахтер - Марсель Лига Европы
Источник УЕФА
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Fant24
Шахтер они пройдут без проблем .
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