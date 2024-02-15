Ювентус и Наполи исключили Судакова из списка интересов

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков более не входит в список интересов итальянских «Ювентуса» и «Наполи».

Недавно украинский футболист подписал новый контракт с «горняками», по условиям которого его клаусула теперь составляет 150 миллионов евро.

«Шахтер» реально хочет выручить за Судакова очень крупную сумму отступных (не менее 50 миллионов евро), из-за чего хавбек стал абсолютно недоступным для всех итальянских клубов, включая «Ювентус» и «Наполи», которые в последнее время проявляли к Георгию серьезный интерес.

В настоящий момент наиболее реальными претендентами на Судакова называются клубы английской Премьер-лиги, которые в большинстве своем обладают существенной экономической мощью.

Напомним, новый контракт Судакова с «Шахтером» рассчитан до конца 2028 года.