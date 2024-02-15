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Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 08:29 |
675
2

Ювентус и Наполи исключили Судакова из списка интересов

Виной всему баснословная клаусула в новом контракте полузащитника

15 февраля 2024, 08:29 |
675
2
Ювентус и Наполи исключили Судакова из списка интересов
shakhtar.com. Георгий Судаков (№ 10)

Полузащитник «Шахтера» Георгий Судаков более не входит в список интересов итальянских «Ювентуса» и «Наполи».

Недавно украинский футболист подписал новый контракт с «горняками», по условиям которого его клаусула теперь составляет 150 миллионов евро.

«Шахтер» реально хочет выручить за Судакова очень крупную сумму отступных (не менее 50 миллионов евро), из-за чего хавбек стал абсолютно недоступным для всех итальянских клубов, включая «Ювентус» и «Наполи», которые в последнее время проявляли к Георгию серьезный интерес.

В настоящий момент наиболее реальными претендентами на Судакова называются клубы английской Премьер-лиги, которые в большинстве своем обладают существенной экономической мощью.

Напомним, новый контракт Судакова с «Шахтером» рассчитан до конца 2028 года.

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Георгий Судаков Шахтер Донецк Ювентус Наполи трансферы УПЛ трансферы Серии A трансферы
Источник Football-Italia
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Виктор Войцеховский
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Lulinnha
Несподіванка чи зрада... ? 
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