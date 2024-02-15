ВИДЕО. Металлург проиграл спарринг Полтаве на Зимнем кубке АФП

Металлург провел очередную товарищескую игру во время Зимнего кубка Ассоциации Полтавщины (АФП).

Запорожская команда проиграла матч против СК Полтава (1:2).

Еще один матч на турнире у команды Владимира Никитина был запланирован против «Тростянца» 13 февраля, но запорожская команда отказалась от игры, и ей было засчитано поражение в турнире.

Зимний Кубок АФП

11 февраля 2024 года. Полтава. Стадион «Юбилейный»

СК Полтава – МФК Металлург Запорожья – 2:1 (2:1)

Голы: Копытов (10), Марусич (45) – Сейтхалилов (14)

Металлург (старт): Николаенко, Басов, Сокол, Поддубный, Страдс, Лапко, Сейтхалилов, Хусин, Васильченко, Юдин, Близнец.

Видеозапись матча