Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Металлург проиграл спарринг Полтаве на Зимнем кубке АФП
Украина. Первая лига
15 февраля 2024, 06:51 | Обновлено 15 февраля 2024, 07:36
113
0

ВИДЕО. Металлург проиграл спарринг Полтаве на Зимнем кубке АФП

Запорожская команда отказалась от игры против Тростянца

15 февраля 2024, 06:51 | Обновлено 15 февраля 2024, 07:36
113
0
ВИДЕО. Металлург проиграл спарринг Полтаве на Зимнем кубке АФП
ФК Металлург

Металлург провел очередную товарищескую игру во время Зимнего кубка Ассоциации Полтавщины (АФП).

Запорожская команда проиграла матч против СК Полтава (1:2).

Еще один матч на турнире у команды Владимира Никитина был запланирован против «Тростянца» 13 февраля, но запорожская команда отказалась от игры, и ей было засчитано поражение в турнире.

Зимний Кубок АФП

11 февраля 2024 года. Полтава. Стадион «Юбилейный»

СК Полтава – МФК Металлург Запорожья – 2:1 (2:1)

Голы: Копытов (10), Марусич (45) – Сейтхалилов (14)

Металлург (старт): Николаенко, Басов, Сокол, Поддубный, Страдс, Лапко, Сейтхалилов, Хусин, Васильченко, Юдин, Близнец.

Видеозапись матча

По теме:
Четверо в Полтаве. Определены полуфиналисты Зимнего кубка АФП
ВИДЕО. ФСК Мариуполь и Тростянец разошлись миром на Зимнем кубке АФП
ВИДЕО. ЮКСА проиграла первый зимний спарринг команде Кудровка-Нива
Зимний кубок АФП Металлург Запорожье Полтава товарищеские матчи Владимир Микитин Тростянец видео голов и обзор
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Футбол | 14 февраля 2024, 18:37 9
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали

Куртуа выступает главным мотиватором для Андрея

Лунин изменил свой статус в Реале. Принято решение о будущем Андрея
Футбол | 14 февраля 2024, 10:13 9
Лунин изменил свой статус в Реале. Принято решение о будущем Андрея
Лунин изменил свой статус в Реале. Принято решение о будущем Андрея

«Королевский клуб» хочет, чтобы украинец остался в команде

Лацио – Бавария – 1:0. Мюнхенцы капитулировали в Риме. Видео гола и обзор
Футбол | 15.02.2024, 00:30
Лацио – Бавария – 1:0. Мюнхенцы капитулировали в Риме. Видео гола и обзор
Лацио – Бавария – 1:0. Мюнхенцы капитулировали в Риме. Видео гола и обзор
Победы ПСЖ и Лацио, успех Прометея, чемпионство Конотоп, отказ Цуренко
Футбол | 15.02.2024, 06:11
Победы ПСЖ и Лацио, успех Прометея, чемпионство Конотоп, отказ Цуренко
Победы ПСЖ и Лацио, успех Прометея, чемпионство Конотоп, отказ Цуренко
Тяжелое лето. Жирона готовится к уходу Цыганкова и Довбика
Футбол | 14.02.2024, 14:11
Тяжелое лето. Жирона готовится к уходу Цыганкова и Довбика
Тяжелое лето. Жирона готовится к уходу Цыганкова и Довбика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
13.02.2024, 23:54 44
Футбол
Лучше не было. Дмитренко – 8-я в индивидуальной гонке чемпионата мира
Лучше не было. Дмитренко – 8-я в индивидуальной гонке чемпионата мира
13.02.2024, 19:55 20
Биатлон
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
Топ-тренер отказал Барселоне. Он хочет тренировать клуб с украинцем
13.02.2024, 20:49
Футбол
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
13.02.2024, 10:01 46
Футбол
Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
Лунин обратился к Анчелотти после суперматча в ЛЧ. Что сказал Андрей?
14.02.2024, 11:43 11
Футбол
Таблица Ла Лиги. Все решено? Какая ситуация в Испании после фиаско Жироны
Таблица Ла Лиги. Все решено? Какая ситуация в Испании после фиаско Жироны
13.02.2024, 12:30 2
Футбол
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
ВИДЕО. Остапенко не пожала руку Азаренко, что удивило и обидело белоруску
14.02.2024, 23:05 15
Теннис
«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко
«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко
13.02.2024, 11:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем