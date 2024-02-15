ВИДЕО. Металлург проиграл спарринг Полтаве на Зимнем кубке АФП
Запорожская команда отказалась от игры против Тростянца
Металлург провел очередную товарищескую игру во время Зимнего кубка Ассоциации Полтавщины (АФП).
Запорожская команда проиграла матч против СК Полтава (1:2).
Еще один матч на турнире у команды Владимира Никитина был запланирован против «Тростянца» 13 февраля, но запорожская команда отказалась от игры, и ей было засчитано поражение в турнире.
Зимний Кубок АФП
11 февраля 2024 года. Полтава. Стадион «Юбилейный»
СК Полтава – МФК Металлург Запорожья – 2:1 (2:1)
Голы: Копытов (10), Марусич (45) – Сейтхалилов (14)
Металлург (старт): Николаенко, Басов, Сокол, Поддубный, Страдс, Лапко, Сейтхалилов, Хусин, Васильченко, Юдин, Близнец.
Видеозапись матча
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