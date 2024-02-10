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Украина. Первая лига
10 февраля 2024, 06:35 | Обновлено 10 февраля 2024, 07:01
26
0

ВИДЕО. ФСК Мариуполь обыграл Металлург на Зимнем кубке АФП

Запорожская команда пропустила дважды в конце игры

10 февраля 2024, 06:35 | Обновлено 10 февраля 2024, 07:01
26
0
ВИДЕО. ФСК Мариуполь обыграл Металлург на Зимнем кубке АФП
ФК Металлург

На Зимнем Кубке АФП «Металлург» дважды пропустил в конце матча и уступил ФСК «Мариуполь» (0:2).

Зимний Кубок АФП

06.02.2024. Стадион «Юбилейный»

ФСК Мариуполь – МФК Металлург – 2:0 (0:0)

Металлург (старт): Николаенко, Басов, Сокол, Пиддубный, Страдс, Лапко, Сейтхалилов, Хусин, Васильченко, Могильный, Близнец. На смену выходили: Лавута, Юдин, Ишимский.

Следующий матч на турнире команда Владимира Никитина проведет против «Тростянца».

Видеообзор матча

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Зимний кубок АФП ФСК Мариуполь Металлург Запорожье товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Владимир Микитин Тростянец видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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