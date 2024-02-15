ВИДЕО. ЮКСА проиграла первый зимний спарринг команде Кудровка-Нива
У команды Николая Цымбала три футболиста находятся на просмотре
Команда Второй лиги ЮКСА проиграла первый спарринг в 2024 году. На стадионе «Бузовая Арена» состоялся первый товарищеский матч крестоносцев на зимнем учебно-тренировочном собрании.
Команде Николая Цымбала, в составе которой сыграли три футболиста на просмотре, противостояла перволиговая Кудровка-Нива.
В первом тайме несколько раз спас команду 17-летний голкипер Роман Шерстяных, впервые в профессиональном футболе отыгравший все 90 минут.
Во втором тайме произошел неприятный инцидент: серьезную травму получил полузащитник «черно-белых» Александр Колочавин.
На 72-й минуте подопечные Николая Цымбала вышли вперед: Габриэль Гоуларт выполнил удар-передачу в створ ворот, и мяч залетел в сетку.
Но хозяева поля смогли не только отыграться, но и вырвать волевую победу со счетом 2:1.
В следующем спарринге ЮКСА 16 февраля сыграет против Зари U-19, стартовый свисток раздастся в 10:30.
Товарищеский матч
Кудровка-Нива (Бузовая) – ЮКСА (Тарасовка) – 2:1
Голы: 74, 85 – Габриэль Гоуларт, 72
Видеозапись матча
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