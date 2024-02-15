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  4. ВИДЕО. ЮКСА проиграла первый зимний спарринг команде Кудровка-Нива
Украина. Первая лига
15 февраля 2024, 05:59 | Обновлено 15 февраля 2024, 06:41
24
0

ВИДЕО. ЮКСА проиграла первый зимний спарринг команде Кудровка-Нива

У команды Николая Цымбала три футболиста находятся на просмотре

15 февраля 2024, 05:59 | Обновлено 15 февраля 2024, 06:41
24
0
ВИДЕО. ЮКСА проиграла первый зимний спарринг команде Кудровка-Нива
ФК ЮКСА

Команда Второй лиги ЮКСА проиграла первый спарринг в 2024 году. На стадионе «Бузовая Арена» состоялся первый товарищеский матч крестоносцев на зимнем учебно-тренировочном собрании.

Команде Николая Цымбала, в составе которой сыграли три футболиста на просмотре, противостояла перволиговая Кудровка-Нива.

В первом тайме несколько раз спас команду 17-летний голкипер Роман Шерстяных, впервые в профессиональном футболе отыгравший все 90 минут.

Во втором тайме произошел неприятный инцидент: серьезную травму получил полузащитник «черно-белых» Александр Колочавин.

На 72-й минуте подопечные Николая Цымбала вышли вперед: Габриэль Гоуларт выполнил удар-передачу в створ ворот, и мяч залетел в сетку.

Но хозяева поля смогли не только отыграться, но и вырвать волевую победу со счетом 2:1.

В следующем спарринге ЮКСА 16 февраля сыграет против Зари U-19, стартовый свисток раздастся в 10:30.

Товарищеский матч

Кудровка-Нива (Бузовая) – ЮКСА (Тарасовка) – 2:1

Голы: 74, 85 – Габриэль Гоуларт, 72

Видеозапись матча

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Источник ФК ЮКСА
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