ВИДЕО. ЮКСА проиграла первый зимний спарринг команде Кудровка-Нива

Команда Второй лиги ЮКСА проиграла первый спарринг в 2024 году. На стадионе «Бузовая Арена» состоялся первый товарищеский матч крестоносцев на зимнем учебно-тренировочном собрании.

Команде Николая Цымбала, в составе которой сыграли три футболиста на просмотре, противостояла перволиговая Кудровка-Нива.

В первом тайме несколько раз спас команду 17-летний голкипер Роман Шерстяных, впервые в профессиональном футболе отыгравший все 90 минут.

Во втором тайме произошел неприятный инцидент: серьезную травму получил полузащитник «черно-белых» Александр Колочавин.

На 72-й минуте подопечные Николая Цымбала вышли вперед: Габриэль Гоуларт выполнил удар-передачу в створ ворот, и мяч залетел в сетку.

Но хозяева поля смогли не только отыграться, но и вырвать волевую победу со счетом 2:1.

В следующем спарринге ЮКСА 16 февраля сыграет против Зари U-19, стартовый свисток раздастся в 10:30.

Товарищеский матч

Кудровка-Нива (Бузовая) – ЮКСА (Тарасовка) – 2:1

Голы: 74, 85 – Габриэль Гоуларт, 72

Видеозапись матча