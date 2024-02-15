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Украина. Премьер лига
15 февраля 2024, 05:23 | Обновлено 15 февраля 2024, 05:36
272
0

Он пропустил полгода. Хавбек Днепра-1 начал тренировки в общей группе

Третьяков восстановился после травмы, Леднев и Когут – все еще в лазарете

15 февраля 2024, 05:23 | Обновлено 15 февраля 2024, 05:36
272
0
Он пропустил полгода. Хавбек Днепра-1 начал тренировки в общей группе
СК Днепр-1. Максим Третьяков

Хавбек «Днепра-1» Максим Третьяков приступил к тренировкам в общей группе, но с определенными ограничениями.

27-летний футболист пропустил полгода из-за разрыва передней крестообразной связки колена и повреждения мениска, полученных в августе 2023 года.

Максим Третьяков: «Уже работаю на поле, понемногу прибавляем нагрузку. Много упражнений делаю вместе с ребятами – разминка, квадраты, станции, но в футбол или удержание мяча пока не играю. В это время работаю индивидуально с тренером по ОФП. Очень надеюсь, что уже в марте начну появляться на 15–30 минут».

Два других серьезно травмированных игрока «Днепра-1» – Богдан Леднев и Игорь Когут – на зимние сборы не поехали. Оба атакующих хавбека в эти дни проходят реабилитацию в Киеве.

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Максим Третьяков Днепр-1 травма возвращение восстановление ТаТоТаке Богдан Леднев Игорь Когут травма колена
Источник ТаТоТаке
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