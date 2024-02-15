Он пропустил полгода. Хавбек Днепра-1 начал тренировки в общей группе
Третьяков восстановился после травмы, Леднев и Когут – все еще в лазарете
Хавбек «Днепра-1» Максим Третьяков приступил к тренировкам в общей группе, но с определенными ограничениями.
27-летний футболист пропустил полгода из-за разрыва передней крестообразной связки колена и повреждения мениска, полученных в августе 2023 года.
Максим Третьяков: «Уже работаю на поле, понемногу прибавляем нагрузку. Много упражнений делаю вместе с ребятами – разминка, квадраты, станции, но в футбол или удержание мяча пока не играю. В это время работаю индивидуально с тренером по ОФП. Очень надеюсь, что уже в марте начну появляться на 15–30 минут».
Два других серьезно травмированных игрока «Днепра-1» – Богдан Леднев и Игорь Когут – на зимние сборы не поехали. Оба атакующих хавбека в эти дни проходят реабилитацию в Киеве.
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