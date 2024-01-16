Вингер Днепра-1 рассказал, когда сможет вернуться на поле

Вингер «Днепра-1» Максим Третьяков рассказал, когда сможет вернуться на поле после тяжелой травмы колена.

– Максим, наверное, сегодня особенный день, ведь ты сейчас участвуешь в первом занятии не только после отпуска, а вообще после длительного лечения.

– Да, очень рад присоединиться к ребятам, хотя это еще не полноценное возвращение в команду, но все равно это очень приятно. Зашел на родную базу, приятные ощущения ностальгии, поэтому испытываю только положительные эмоции.

– Как ты сейчас оценишь свое состояние и когда ждать твоего полного восстановления?

– Я сейчас начинаю понемногу выходить и работать на футбольном поле. Сегодня для меня это только второй такой выход на поле после травмы. Позади сложный путь лечения, а по медицинскому протоколу восстановления до полноценного возвращения в игру у меня еще полтора месяца. Очень рад, что поеду с командой на сборы. Там буду работать с Евгением Барышниковым, где-то с ребятами, и понемногу буду набирать футбольные кондиции.

– Ты получил травму, когда команда еще играла в еврокубках. После этого в жизни команды произошло много изменений. Как за всем этим наблюдал со стороны?

– Конечно, я наблюдал за командой, смотрел все матчи. К сожалению, мой приход в команду состоялся не так, как хотелось бы, ведь получил такую тяжелую травму, и это было непростое испытание. Но время идет, и я уже, можно сказать, на финишной прямой к своему возвращению. Что касается ребят, то они очень достойно вышли из непростой ситуации, которая была в начале сезона, добавили в агрессии, добавили в результатах, и о них я могу сказать только хорошие слова.

– Ты постоянно поддерживал связь с ребятами, посещал матчи.

– Да, на некоторые матчи я приезжал. Был на играх с «Полесьем», с «Динамо» – этот матч был очень хорошего уровня. Пока был на восстановлении в Киеве, ездил на все футболы, которые были в столице, и матч с динамовцами не был исключением – тогда я получил настоящее удовольствие от игры нашей команды.

– Были ли уже разговоры с Юрием Максимовым?

– Так случилось, что был в команде, но находился на реабилитации в другом городе. Конечно, мы познакомились, когда виделись на матчах, на которые я приезжал. Юрий Вильевич интересовался, как дела, и я рассказывал о реабилитации. На этом пока что все. Но думаю, что в будущем мы еще пообщаемся.

Напомним, Максим Третьяков перешел в «Днепр-1» из «Александрии» летом 2023 года, но успел сыграть всего 3 матча, после чего получил тяжелую травму колена. Игроку делали операцию.