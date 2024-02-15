ФОТО. Днепр-1 проводит тренировки, хотя поля в Анталии под водой

Продолжаются дожди на Анатолийском побережье, и сельскохозяйственные поля уже вторые сутки частично находятся под водой, но футбольная лужайка, на которой работает на собрании «Днепр-1», выдерживает нагрузку шутницы-природы. Таким образом, 14 февраля тренировка команды состоялась по расписанию.

Тщательно размявшись в тренажерном зале гостиницы, футболисты отправились на стадион, где проделали беговую работу в переменном темпе. При этом одна группа игроков, получив запланированную нагрузку, перешла играть в «квадрат», а остальные (меньше игравшие в последних контрольных матчах) продолжали наматывать километры дистанции. Вратари на тренировке работали отдельно с Николаем Мединым.

14 февраля спортклубовцев также ожидает тренировка, а в пятницу, 16 февраля, в 11:00 по киевскому времени днепровская команда проведет заключительный спарринг на сборов против латвийского чемпиона – РФШ.