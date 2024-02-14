Днепр-1 провел тренировку под дождем, несмотря на наводнение в Анталии

Наводнение в Анталии отправило в плавание сотни автомобилей и внесло коррективы в жизнь города. Почувствовали ее последствия (пусть и не столь сильные) и клубы, проводящие тренировочные сборы в 20–30 километрах от центра ливня.

Многие команды отменили тренировку, но «Днепр-1» работал по плану благодаря качественным условиям сбора. Команда провела два занятия во вторник. Утреннее прошло в тренажерном зале отеля, где футболисты прошли 9 станций с упражнениями на разные группы мышц.

А вечером тренировка прошла на поле стадиона «Титаник Мардан». Занятие прошло под аккомпанемент обильного дождя, который возобновился как раз перед выходом команды из автобуса.

Темп тренировки ускорился естественным путём. Спортклубовцы поиграли в квадратах и отработали тактические упражнения. После этого команда вернулась в гостиницу на необходимые медицинские процедуры. На следующий день «Днепр-1» также запланировал две тренировки.