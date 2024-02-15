Лига Европы15 февраля 2024, 03:10 | Обновлено 15 февраля 2024, 03:13
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Букмекеры оценили шансы Шахтера на победу в матче Лиги Европы с Марселем
15 февраля донецкий клуб стартует в плей-офф ЛЕ
15 февраля 2024, 03:10 | Обновлено 15 февраля 2024, 03:13
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15 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Шахтер» Донецк и «Марсель».
Матч пройдет в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Время начала встречи – 19:45 по Киеву.
Букмекерские конторы назвали французский клуб фаворитом в этом матче. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.30.
Ничья расценивается в 3.55. Котировки на «горняков» составляют 3.45.
Основные котировки на матч Шахтер – Марсель
- Победа Шахтер – 3.55
- Ничья – 3.45
- Победа Марселя – 2.30
- Обе забьют – 1.79
- Шахтер не проиграет – 1.79
- Марсель не проиграет – 1.40
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