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Лига Европы
15 февраля 2024, 03:10 | Обновлено 15 февраля 2024, 03:13
113
0

Букмекеры оценили шансы Шахтера на победу в матче Лиги Европы с Марселем

15 февраля донецкий клуб стартует в плей-офф ЛЕ

15 февраля 2024, 03:10 | Обновлено 15 февраля 2024, 03:13
113
0
Букмекеры оценили шансы Шахтера на победу в матче Лиги Европы с Марселем
ФК Шахтер

15 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Шахтер» Донецк и «Марсель».

Матч пройдет в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Букмекерские конторы назвали французский клуб фаворитом в этом матче. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.30.

Ничья расценивается в 3.55. Котировки на «горняков» составляют 3.45.

Основные котировки на матч Шахтер – Марсель

  • Победа Шахтер – 3.55
  • Ничья – 3.45
  • Победа Марселя – 2.30
  • Обе забьют – 1.79
  • Шахтер не проиграет – 1.79
  • Марсель не проиграет – 1.40
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Шахтер Донецк Марсель Шахтер - Марсель Лига Европы азарт котировки букмекеров
Источник Sport.ua
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