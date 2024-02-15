Букмекеры оценили шансы Шахтера на победу в матче Лиги Европы с Марселем

15 февраля состоится первый матч 1/16 финала Лиги Европы между командами «Шахтер» Донецк и «Марсель».

Матч пройдет в немецком Гамбурге на стадионе «Фолькспаркштадион». Время начала встречи – 19:45 по Киеву.

Букмекерские конторы назвали французский клуб фаворитом в этом матче. На победу гостей можно поставить с коэффициентом 2.30.

Ничья расценивается в 3.55. Котировки на «горняков» составляют 3.45.

Основные котировки на матч Шахтер – Марсель