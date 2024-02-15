В УЕФА не назвали Иммобиле лучшим в игре Лацио в ЛЧ и аргументировали выбор
Маттео Гендузи отыграл 90 минут в поединке против «Баварии»
14 февраля состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Лацио» и «Бавария». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянского клуба.
Единственный гол в составе «орлов» на 69-й минуте забил Чиро Иммобиле, который реализовал пенальти, однако форвард не был признан лучшим игроком поединка.
Группа технических наблюдателей УЕФА назвала лучшим Маттео Гендузи, высоко оценив его игру:
«Отметим его игру с мячом и без него. Когда он владел мячом, у него всегда были четкие идеи».
К слову, статистический портал WhoScored наивысший балл среди всех игроков встречи поставил Луису Альберто (7.5). У Иммобиле 7.3.
Оценки WhoScored за матч Лацио – Бавария – 1:0
Guendouzi ⭐— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) February 14, 2024
A tireless performance 👏#UCL pic.twitter.com/V3OZIUiUDB
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