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  4. В УЕФА не назвали Иммобиле лучшим в игре Лацио в ЛЧ и аргументировали выбор
Лига чемпионов
15 февраля 2024, 02:29 |
117
0

В УЕФА не назвали Иммобиле лучшим в игре Лацио в ЛЧ и аргументировали выбор

Маттео Гендузи отыграл 90 минут в поединке против «Баварии»

15 февраля 2024, 02:29 |
117
0
В УЕФА не назвали Иммобиле лучшим в игре Лацио в ЛЧ и аргументировали выбор
Getty Images/Global Images Ukraine

14 февраля состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Лацио» и «Бавария». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянского клуба.

Единственный гол в составе «орлов» на 69-й минуте забил Чиро Иммобиле, который реализовал пенальти, однако форвард не был признан лучшим игроком поединка.

Группа технических наблюдателей УЕФА назвала лучшим Маттео Гендузи, высоко оценив его игру:

«Отметим его игру с мячом и без него. Когда он владел мячом, у него всегда были четкие идеи».

К слову, статистический портал WhoScored наивысший балл среди всех игроков встречи поставил Луису Альберто (7.5). У Иммобиле 7.3.

Оценки WhoScored за матч Лацио – Бавария – 1:0

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Маттео Гендузи Чиро Иммобиле Луис Альберто WhoScored оценки лучший игрок Лацио Бавария Лацио - Бавария Лига чемпионов
Источник Sport.ua
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