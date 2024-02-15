В УЕФА не назвали Иммобиле лучшим в игре Лацио в ЛЧ и аргументировали выбор

14 февраля состоялся первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Лацио» и «Бавария». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу итальянского клуба.

Единственный гол в составе «орлов» на 69-й минуте забил Чиро Иммобиле, который реализовал пенальти, однако форвард не был признан лучшим игроком поединка.

Группа технических наблюдателей УЕФА назвала лучшим Маттео Гендузи, высоко оценив его игру:

«Отметим его игру с мячом и без него. Когда он владел мячом, у него всегда были четкие идеи».

К слову, статистический портал WhoScored наивысший балл среди всех игроков встречи поставил Луису Альберто (7.5). У Иммобиле 7.3.

Оценки WhoScored за матч Лацио – Бавария – 1:0