Лига чемпионов14 февраля 2024, 23:36 | Обновлено 15 февраля 2024, 00:09
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ВИДЕО. У Баварии проблемы. Иммобиле вывел Лацио вперед
Римский клуб повел в счете в матче с немецким грандом
14 февраля 2024, 23:36 | Обновлено 15 февраля 2024, 00:09
296
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В среду, 14 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Лацио» и «Бавария».
Игра проходит на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом тайме команды голов не забивали.
На 67-й минуте защитник гостей Дайо Упамекано сфолил в собственной штрафной и получил красную карточку. Голеадор «Лацио» Чиро Иммобиле реализовал пенальти и вывел команду вперед.
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Комментарии 2
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похоже Бавария скоро опять будет искать тренера.
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