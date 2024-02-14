Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. У Баварии проблемы. Иммобиле вывел Лацио вперед
Лига чемпионов
14 февраля 2024, 23:36 | Обновлено 15 февраля 2024, 00:09
296
2

ВИДЕО. У Баварии проблемы. Иммобиле вывел Лацио вперед

Римский клуб повел в счете в матче с немецким грандом

14 февраля 2024, 23:36 | Обновлено 15 февраля 2024, 00:09
296
2
ВИДЕО. У Баварии проблемы. Иммобиле вывел Лацио вперед
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

В среду, 14 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Лацио» и «Бавария».

Игра проходит на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом тайме команды голов не забивали.

На 67-й минуте защитник гостей Дайо Упамекано сфолил в собственной штрафной и получил красную карточку. Голеадор «Лацио» Чиро Иммобиле реализовал пенальти и вывел команду вперед.

ВИДЕО. У Баварии проблемы. Иммобиле вывел Лацио вперед

По теме:
Баски не выстояли в Париже. ПСЖ обыграл Реал Сосьедад в первом матче
Лацио шокировал Баварию. Гол Иммобиле принес римлянам минимальную победу
Лацио – Бавария – 1:0. Мюнхенцы капитулировали в Риме. Видео голов и обзор
Чиро Иммобиле Бавария видео голов и обзор Лига чемпионов Лацио Лацио - Бавария Дайо Упамекано
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Футбол | 14 февраля 2024, 01:37 2
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель
Где смотреть онлайн матч Лиги Европы Шахтер – Марсель

Поединок пройдет 15 февраля в 19:45 в немецком Гамбурге

Анчелотти поговорил с Пересом по поводу Лунина. Карло признал свою ошибку
Футбол | 14 февраля 2024, 22:46 13
Анчелотти поговорил с Пересом по поводу Лунина. Карло признал свою ошибку
Анчелотти поговорил с Пересом по поводу Лунина. Карло признал свою ошибку

Наставник «Реала» похвалил украинца

Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
Футбол | 14.02.2024, 00:38
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Футбол | 14.02.2024, 18:37
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Кто из звезд Реала больше поддерживает Лунина? В Испании рассказали детали
Маркевич оценил шансы Шахтера в матче Лиги Европы против Марселя
Футбол | 14.02.2024, 23:25
Маркевич оценил шансы Шахтера в матче Лиги Европы против Марселя
Маркевич оценил шансы Шахтера в матче Лиги Европы против Марселя
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
похоже Бавария скоро опять будет искать тренера.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
14.02.2024, 06:25 7
Футбол
Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
Украинец помог скромному клубу сенсационно обыграть Порту
13.02.2024, 00:23 2
Футбол
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
Анчелотти прокомментировал игру Лунина в матче ЛЧ. Карло в восторге
14.02.2024, 06:47 5
Футбол
Таблица Ла Лиги. Все решено? Какая ситуация в Испании после фиаско Жироны
Таблица Ла Лиги. Все решено? Какая ситуация в Испании после фиаско Жироны
13.02.2024, 12:30 2
Футбол
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
13.02.2024, 10:01 46
Футбол
Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»
Украинский тренер – о бое Усика с Фьюри: «Перебоксирует, а потом вырубит»
13.02.2024, 14:08 6
Бокс
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
13.02.2024, 23:54 44
Футбол
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
13.02.2024, 19:45 32
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем