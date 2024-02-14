В среду, 14 февраля, проходит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором играют «Лацио» и «Бавария».

Игра проходит на стадионе «Стадио Олимпико» в Риме.

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В первом тайме команды голов не забивали.

На 67-й минуте защитник гостей Дайо Упамекано сфолил в собственной штрафной и получил красную карточку. Голеадор «Лацио» Чиро Иммобиле реализовал пенальти и вывел команду вперед.

ВИДЕО. У Баварии проблемы. Иммобиле вывел Лацио вперед