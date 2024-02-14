Маркевич оценил шансы Шахтера в матче Лиги Европы против Марселя

Известный украинский тренер, наставник «Карпат», Мирон Маркевич поделился мыслями о матче Лиги Европы между «Шахтером» и «Марселем», который состоится 15 февраля в 19:45.

«Я думаю, шансы 50 на 50. У «Шахтера» не слабее состав, чем у французской команды. У «Марселя» преимущество в том, что у них идет чемпионат, поэтому, возможно, у них получше форма.

А на стороне «Шахтера» большое желание победить и проявить себя многим игрокам. Также на стороне «горняков» тренерская чехарда в «Марселе», частые смены тренеров никогда не идут на пользу команде», – сказал Маркевич.

Ранее главный тренер «Шахтера» Марино Пушич ответил на вопросы журналистов перед матчем 1/16 финала Лиги Европы с «Марселем».