Роналду достиг отметки в 1000 матчей за клубы. За кого сыграл больше всего?
Португальцу покорилась знаковая высота
В среду, 14 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Азии клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии с голом Криштиану Роналду обыграл земляков из команды «Аль-Фейха» – 1:0.
Для Роналду этот матч стал 1000- м на клубном уровне, а гол оказался 746-м.
Больше всего игр в клубной карьере Роналду провел в составе мадридского «Реала» – 438. Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» (346), «Ювентус» (134) и «Спортинг» (31). В «Аль-Насре» на счету у Криштиану 51 матч.
¡FESTEJÓ EN EL HITO! En su partido 1000 disputado para clubes, Cristiano Ronaldo convirtió el gol 746. pic.twitter.com/2kIeqDUaji— SportsCenter (@SC_ESPN) February 14, 2024
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