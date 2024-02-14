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  4. Роналду достиг отметки в 1000 матчей за клубы. За кого сыграл больше всего?
Саудовская Аравия
14 февраля 2024, 23:10 | Обновлено 14 февраля 2024, 23:16
708
1

Роналду достиг отметки в 1000 матчей за клубы. За кого сыграл больше всего?

Португальцу покорилась знаковая высота

14 февраля 2024, 23:10 | Обновлено 14 февраля 2024, 23:16
708
1
Роналду достиг отметки в 1000 матчей за клубы. За кого сыграл больше всего?
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В среду, 14 февраля, в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Азии клуб «Аль-Наср» из Саудовской Аравии с голом Криштиану Роналду обыграл земляков из команды «Аль-Фейха» – 1:0.

Для Роналду этот матч стал 1000- м на клубном уровне, а гол оказался 746-м.

Больше всего игр в клубной карьере Роналду провел в составе мадридского «Реала» – 438. Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» (346), «Ювентус» (134) и «Спортинг» (31). В «Аль-Насре» на счету у Криштиану 51 матч.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Лига чемпионов Азии Аль-Фейха
Источник ESPN
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