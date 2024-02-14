Топовый экс-форвард назвал печальные для Арсенала итоги трансфера Мбаппе
Алли Маккойст высказал свои опасения
Бывший нападающий сборной Шотландии Алли Маккойст заявил, что лондонскому «Арсеналу» даже не стоит пытаться подписать французского нападающего Килиана Мбаппе.
– Стоит ли «Арсеналу» ломать свою финансовую структуру ради подписания Мбаппе?
– Нет, ни за что. Вы не только ее сломаете – вы ее полностью уничтожите. Вы знаете, что будет после такого трансфера. В дверь постучат: «Я получаю только четверть от того, что платят ему, но я забил столько-то голов...»
– Станет ли «Арсенал» фаворитом АПЛ в случае такого трансфера?
– Нет, я бы не стал называть его фаворитом. Я бы все равно выбрал «Манчестер Сити», – заявил 61-летний Маккойст.
Ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти из «ПСЖ» в «Арсенал».
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