Топовый экс-форвард назвал печальные для Арсенала итоги трансфера Мбаппе

Бывший нападающий сборной Шотландии Алли Маккойст заявил, что лондонскому «Арсеналу» даже не стоит пытаться подписать французского нападающего Килиана Мбаппе.

– Стоит ли «Арсеналу» ломать свою финансовую структуру ради подписания Мбаппе?

– Нет, ни за что. Вы не только ее сломаете – вы ее полностью уничтожите. Вы знаете, что будет после такого трансфера. В дверь постучат: «Я получаю только четверть от того, что платят ему, но я забил столько-то голов...»

– Станет ли «Арсенал» фаворитом АПЛ в случае такого трансфера?

– Нет, я бы не стал называть его фаворитом. Я бы все равно выбрал «Манчестер Сити», – заявил 61-летний Маккойст.

Ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти из «ПСЖ» в «Арсенал».