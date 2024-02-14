Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Источник: Мбаппе может стать одноклубником Зинченко
Англия
14 февраля 2024, 10:50 |
1489
3

Источник: Мбаппе может стать одноклубником Зинченко

Француза привлекает возможность подражать своему кумиру

14 февраля 2024, 10:50 |
1489
3
Источник: Мбаппе может стать одноклубником Зинченко
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Пока весь мир обсуждает потенциальный переход французского форварда Килиана Мбаппе в «Реал», называя мадридский клуб едва ли не единственным вариантом для продолжения карьеры звездного футболиста, в СМИ назвали еще один потенциальный клуб для нападающего.

Как сообщает The Independent, несмотря на неугасающий интерес со стороны «Реала», Килиан рассматривает альтернативные варианты, в том числе из английской Премьер-лиги. По информации источника, одним из них может стать лондонский «Арсенал», поскольку Мбаппе привлекает возможность подражать своему кумиру Тьерри Анри, ставшему в свое время легендой и лучшим бомбардиром в истории «канониров».

Впрочем, боссы ПСЖ по-прежнему считают, что переход в «Реал» остается наиболее вероятным, хотя финансовый пакет, предложенный мадридским клубом стороне футболиста, является менее привлекательным, чем тот, который был представлен Килиану летом 2022-го, когда «сливочные» предпринимали первые попытки заполучить форварда.

По теме:
Судакова хотел купить клуб из Европы. Известна сумма, которую предлагали
Палкин объяснил, почему Шахтер во время войны делает дорогие трансферы
Лидер Манчестер Сити летом может переехать в Саудовскую Аравию
Килиан Мбаппе ПСЖ Реал Мадрид трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы Лиги 1
Источник The Independent
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
Теннис | 13 февраля 2024, 19:45 32
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала
Цуренко разбила 6-ю ракетку на турнире WTA 1000 в Дохе и вышла в 1/8 финала

Леся уверенно выиграла у Онс Жабер во 2-м раунде тысячника в Катаре

Мбаппе опять морочит голову Пересу. Состоится ли его трансфер в Реал?
Футбол | 14 февраля 2024, 11:39 0
Мбаппе опять морочит голову Пересу. Состоится ли его трансфер в Реал?
Мбаппе опять морочит голову Пересу. Состоится ли его трансфер в Реал?

Поговаривают, что француз через агентов выдвинул новый ультиматум боссам «бланкос»

ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
Другие виды | 13.02.2024, 14:15
ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
ЛАСИЦКЕНЕ – о дисквалификации: «Я потеряла больше половины заработка»
Только с одной украинкой из трех. Определены участницы 1/8 финала в Дохе
Теннис | 14.02.2024, 07:01
Только с одной украинкой из трех. Определены участницы 1/8 финала в Дохе
Только с одной украинкой из трех. Определены участницы 1/8 финала в Дохе
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Футбол | 14.02.2024, 06:25
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Лучший матч Лунина за Реал? Андрей повторил невероятный рекорд Куртуа
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Максим Максимов
....а може і не стати) 
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Gold Stoned
Хотілося б 
З ним би Арсенал став по справжньому ТОПОМ
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
Известный инсайдер подтвердил интерес европейского гранда к Мудрику
12.02.2024, 20:43 7
Футбол
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
Невероятный Лунин! Стала известна оценка Андрея за суперматч в ЛЧ
14.02.2024, 00:38 6
Футбол
Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO
Промоутер рассказал, как Кличко потерял сознание после боя за титул WBO
13.02.2024, 11:50 4
Бокс
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
ВИДЕО. Девушка игрока Динамо ночью погоняла в Киеве со скоростью 150 км/ч
13.02.2024, 10:01 41
Футбол
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
Феерия Лунина. Реал минимально победил Лейпциг
13.02.2024, 23:54 42
Футбол
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
Кубок африканских наций 2023. Результаты, таблицы, сетка плей-офф
12.02.2024, 09:10
Футбол
«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко
«Я прижат к стенке». Камбосос оценил бой с Ломаченко
13.02.2024, 11:50
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем