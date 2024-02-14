Источник: Мбаппе может стать одноклубником Зинченко

Пока весь мир обсуждает потенциальный переход французского форварда Килиана Мбаппе в «Реал», называя мадридский клуб едва ли не единственным вариантом для продолжения карьеры звездного футболиста, в СМИ назвали еще один потенциальный клуб для нападающего.

Как сообщает The Independent, несмотря на неугасающий интерес со стороны «Реала», Килиан рассматривает альтернативные варианты, в том числе из английской Премьер-лиги. По информации источника, одним из них может стать лондонский «Арсенал», поскольку Мбаппе привлекает возможность подражать своему кумиру Тьерри Анри, ставшему в свое время легендой и лучшим бомбардиром в истории «канониров».

Впрочем, боссы ПСЖ по-прежнему считают, что переход в «Реал» остается наиболее вероятным, хотя финансовый пакет, предложенный мадридским клубом стороне футболиста, является менее привлекательным, чем тот, который был представлен Килиану летом 2022-го, когда «сливочные» предпринимали первые попытки заполучить форварда.