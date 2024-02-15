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ATP
15 февраля 2024, 01:33 | Обновлено 15 февраля 2024, 01:34
89
0

Синнер выиграл 1-й матч в качестве победителя Grand Slam и вышел на Монфиса

Янник успешно стартовал на турнире в Роттердаме, обыграв Ботика ван де Зандсхулпа

15 февраля 2024, 01:33 | Обновлено 15 февраля 2024, 01:34
89
0
Синнер выиграл 1-й матч в качестве победителя Grand Slam и вышел на Монфиса
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

4-й номер рейтинга АТР и победитель Australian Open 2024 Янник Синнер (Италия) успешно стартовал на турнире АТР 500 в Роттердаме (Нидерланды), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В 1/16 финала итальянец в двух сетах разобрался с местным теннисистом Ботиком ван де Зандсхулпом (АТР 66) за 1 час и 27 минут.

АТР 500 Роттердам. Хард в помещении. 1/16 финала

Янник Синнер (Италия) [1] – Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) – 6:3, 6:3

Это была вторая встреча теннисистов. Янник выиграл 2-й очный поединок.

Для Синнера эта победа стала первой в качестве обладателя титула Grand Slam.

В следующем раунде соревнований в Роттердаме Янник сыграет против Гаэля Монфиса. Муж Элины Свитолиной на старте выиграл у Дениса Шаповалова.

Отметим, что в прошлом году Синнер дошел до финала на этих кортах, где уступил Даниилу Медведеву.

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Ботик ван де Зандсхулп Янник Синнер ATP Роттердам
Источник Sport.ua
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