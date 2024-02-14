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  4. ВИДЕО. Монфис обыграл Шаповалова в Роттердаме и поделился бананом
ATP
14 февраля 2024, 16:43 |
761
0

ВИДЕО. Монфис обыграл Шаповалова в Роттердаме и поделился бананом

Гаэль победно стартовал на успешном для себя турнире

14 февраля 2024, 16:43 |
761
0
ВИДЕО. Монфис обыграл Шаповалова в Роттердаме и поделился бананом
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (№70 ATP) пробился во второй раунд турнира ATP 500 в Роттердаме.

В стартовом матче муж Элины Свитолиной на двух тай-брейках обыграл канадца Дениса Шаповалова (№127 ATP).

Роттердам. Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Денис Шаповалов (Канада) – 7:6(4), 7:6(5)

В следующем раунде двукратный чемпион соревнований в Роттердаме сразится против Янника Синнера (№4 ATP) или Ботика Ван Де Зандсхулпа (№66 ATP).

Отметим, что во время матча случился забавный эпизод. Когда Шаповалов попросил у судьи еще бананов, Монфис канадцу один из своих.

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Гаэль Монфис ATP Роттердам Денис Шаповалов видео
Источник Sport.ua
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