ВИДЕО. Монфис обыграл Шаповалова в Роттердаме и поделился бананом
Гаэль победно стартовал на успешном для себя турнире
Французский теннисист Гаэль Монфис (№70 ATP) пробился во второй раунд турнира ATP 500 в Роттердаме.
В стартовом матче муж Элины Свитолиной на двух тай-брейках обыграл канадца Дениса Шаповалова (№127 ATP).
Роттердам. Первый круг
Гаэль Монфис (Франция) – Денис Шаповалов (Канада) – 7:6(4), 7:6(5)
В следующем раунде двукратный чемпион соревнований в Роттердаме сразится против Янника Синнера (№4 ATP) или Ботика Ван Де Зандсхулпа (№66 ATP).
Отметим, что во время матча случился забавный эпизод. Когда Шаповалов попросил у судьи еще бананов, Монфис канадцу один из своих.
Sharing is caring! 😉@Gael_Monfils @denis_shapo #abnamroopen pic.twitter.com/Exezscecy6— Tennis TV (@TennisTV) February 14, 2024
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