Болонья победила Фиорентину и вплотную приблизилась к зоне ЛЧ
Состоялся перенесенный матч 21-го тура Серии А
Сегодня, 14 февраля, состоялся перенесенный матч 21-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграли «Болонья» и «Фиорентина».
Победу в матче одержали «красно-синие» со счетом 2:0. Голы за «Болонью» забивали Риккардо Орсолини и Йенс Одгор.
Благодаря этой победе «Болонья» вплотную приблизилась к зоне Лиги чемпионов, сравнявшись по очкам с «Аталантой» (у обоих по 42 балла), у которой одна игра в запасе. У «фиалок» 37 баллов и они идут на 8 месте.
Серия А. 21-й тур, 14 февраля
Болонья – Фиорентина – 2:0
Голы: Орсолини, 12, Отгор, 90+5.
⏱️ FT | Vola sempre più in alto il @Bolognafc1909 !!! 🆙❤️💙#BolognaFiorentina 2-0 pic.twitter.com/UROmAD7GgH— Lega Serie A (@SerieA) February 14, 2024
События матча
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