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Чемпионат Италии
Болонья
14.02.2024 20:00 – FT 2 : 0
Фиорентина
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
14 февраля 2024, 22:26 | Обновлено 14 февраля 2024, 22:42
112
0

Болонья победила Фиорентину и вплотную приблизилась к зоне ЛЧ

Состоялся перенесенный матч 21-го тура Серии А

14 февраля 2024, 22:26 | Обновлено 14 февраля 2024, 22:42
112
0
Болонья победила Фиорентину и вплотную приблизилась к зоне ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Болонья – Фиорентина

Сегодня, 14 февраля, состоялся перенесенный матч 21-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграли «Болонья» и «Фиорентина».

Победу в матче одержали «красно-синие» со счетом 2:0. Голы за «Болонью» забивали Риккардо Орсолини и Йенс Одгор.

Благодаря этой победе «Болонья» вплотную приблизилась к зоне Лиги чемпионов, сравнявшись по очкам с «Аталантой» (у обоих по 42 балла), у которой одна игра в запасе. У «фиалок» 37 баллов и они идут на 8 месте.

Серия А. 21-й тур, 14 февраля

Болонья – Фиорентина – 2:0

Голы: Орсолини, 12, Отгор, 90+5.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Йенс Одгор (Болонья).
12’
ГОЛ ! Мяч забил Риккардо Орсолини (Болонья).
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Болонья Риккардо Орсолини Фиорентина Серия A чемпионат Италии по футболу видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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