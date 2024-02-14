Болонья победила Фиорентину и вплотную приблизилась к зоне ЛЧ

Сегодня, 14 февраля, состоялся перенесенный матч 21-го тура чемпионата Италии по футболу, в котором сыграли «Болонья» и «Фиорентина».

Победу в матче одержали «красно-синие» со счетом 2:0. Голы за «Болонью» забивали Риккардо Орсолини и Йенс Одгор.

Благодаря этой победе «Болонья» вплотную приблизилась к зоне Лиги чемпионов, сравнявшись по очкам с «Аталантой» (у обоих по 42 балла), у которой одна игра в запасе. У «фиалок» 37 баллов и они идут на 8 месте.

Серия А. 21-й тур, 14 февраля

Болонья – Фиорентина – 2:0

Голы: Орсолини, 12, Отгор, 90+5.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А