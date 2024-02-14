ЛНЗ Черкассы

В среду, 14 февраля, состоялся товарищеский матч зимнего перерыва в Украинской Премьер-лиге, в котором черкасский клуб ЛНЗ сыграл в Турции с командой АГМК из Узбекистана.

Игра завершилась поражением украинского коллектива со счетом 0:2.

ЛНЗ – АГМК – 0:2. Видео голов, обзор матча