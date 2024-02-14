ЛНЗ Черкассы

Товарищеские матчи
14.02.2024 16:00 – FT 0 : 2
Украина. Премьер лига14 февраля 2024, 21:54 | Обновлено 14 февраля 2024, 22:03
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ЛНЗ – АГМК – 0:2. По голу в каждом тайме. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор товарищеского матча зимнего перерыва
14 февраля 2024, 21:54 | Обновлено 14 февраля 2024, 22:03
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В среду, 14 февраля, состоялся товарищеский матч зимнего перерыва в Украинской Премьер-лиге, в котором черкасский клуб ЛНЗ сыграл в Турции с командой АГМК из Узбекистана.
Игра завершилась поражением украинского коллектива со счетом 0:2.
ЛНЗ – АГМК – 0:2. Видео голов, обзор матча
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