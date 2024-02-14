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Товарищеские матчи
ЛНЗ Черкассы
14.02.2024 16:00 – FT 0 : 2
АГМК
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 февраля 2024, 21:54 | Обновлено 14 февраля 2024, 22:03
87
0

ЛНЗ – АГМК – 0:2. По голу в каждом тайме. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор товарищеского матча зимнего перерыва

14 февраля 2024, 21:54 | Обновлено 14 февраля 2024, 22:03
87
0
ЛНЗ – АГМК – 0:2. По голу в каждом тайме. Видео голов, обзор матча
ФК ЛНЗ Черкассы

В среду, 14 февраля, состоялся товарищеский матч зимнего перерыва в Украинской Премьер-лиге, в котором черкасский клуб ЛНЗ сыграл в Турции с командой АГМК из Узбекистана.

Игра завершилась поражением украинского коллектива со счетом 0:2.

ЛНЗ – АГМК – 0:2. Видео голов, обзор матча

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ЛНЗ Черкассы видео голов и обзор товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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