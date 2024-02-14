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Украина. Премьер лига
14 февраля 2024, 18:33 |
316
0

ЛНЗ проиграл, пропустив два мяча от участника азиатской Лиги чемпионов

Черкащане прервали победную серию на турецком этапе подготовки

14 февраля 2024, 18:33 |
316
0
ЛНЗ проиграл, пропустив два мяча от участника азиатской Лиги чемпионов
ФК ЛНЗ

Во вторник, 14 февраля, черкасский ЛНЗ провел очередной спарринг на турецком этапе подготовки к возобновлению сезона.

Соперником подопечных Олега Дулуба стал АГМК из Узбекистана, который в нынешнем сезоне представлял свою страну на групповом этапе азиатской Лиги чемпионов. Черкащане пропустили два мяча в каждом из таймов, на которые не смогли ничем ответить, и уступили – 0:2.

Добавим, что это поражение стало для ЛНЗ первым после серии из трех побед на заграничном этапе подготовки.

Контрольный матч. 14 февраля

ЛНЗ (Украина) – АГМК (Узбекистан) – 0:2

Голы: Бербуц (20), Холмуродов (85).

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Источник ФК ЛНЗ
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