ЛНЗ проиграл, пропустив два мяча от участника азиатской Лиги чемпионов

Во вторник, 14 февраля, черкасский ЛНЗ провел очередной спарринг на турецком этапе подготовки к возобновлению сезона.

Соперником подопечных Олега Дулуба стал АГМК из Узбекистана, который в нынешнем сезоне представлял свою страну на групповом этапе азиатской Лиги чемпионов. Черкащане пропустили два мяча в каждом из таймов, на которые не смогли ничем ответить, и уступили – 0:2.

Добавим, что это поражение стало для ЛНЗ первым после серии из трех побед на заграничном этапе подготовки.

Контрольный матч. 14 февраля

ЛНЗ (Украина) – АГМК (Узбекистан) – 0:2

Голы: Бербуц (20), Холмуродов (85).