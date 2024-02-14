ЛНЗ проиграл, пропустив два мяча от участника азиатской Лиги чемпионов
Черкащане прервали победную серию на турецком этапе подготовки
Во вторник, 14 февраля, черкасский ЛНЗ провел очередной спарринг на турецком этапе подготовки к возобновлению сезона.
Соперником подопечных Олега Дулуба стал АГМК из Узбекистана, который в нынешнем сезоне представлял свою страну на групповом этапе азиатской Лиги чемпионов. Черкащане пропустили два мяча в каждом из таймов, на которые не смогли ничем ответить, и уступили – 0:2.
Добавим, что это поражение стало для ЛНЗ первым после серии из трех побед на заграничном этапе подготовки.
Контрольный матч. 14 февраля
ЛНЗ (Украина) – АГМК (Узбекистан) – 0:2
Голы: Бербуц (20), Холмуродов (85).
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