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14 февраля 2024, 21:32 | Обновлено 14 февраля 2024, 22:04
534
2

МОНФИС: Не понимаю всего, что происходит в Украине. Для меня Элина – герой

Гаэль рассказал, что знал об Украине до встречи со Свитолиной

14 февраля 2024, 21:32 | Обновлено 14 февраля 2024, 22:04
534
2
МОНФИС: Не понимаю всего, что происходит в Украине. Для меня Элина – герой
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис и Элина Свитолина

Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис рассказал, что знал об Украине до встречи с Элиной:

– Гаэль, что вы знали об Украине до встречи с Элиной?

– О, немного. У меня было два хороших друга Алекс Долгополов и Сергей Стаховский, но о стране я знал мало. Потом я встретил Элину, поехал с ней в Киев и Одессу. Я наконец увидел вашу культуру и научился паре слов.

Она познакомила меня с борщом и местными традициями. Сейчас мы семья, у нас есть дочь, поэтому дома мы объединяем культуры. Мы оба учимся совмещать наши культуры.

Сейчас все по-другому, конечно. Мы не можем больше поехать в Украину вместе. Да, Элина иногда ездит туда без меня. Для меня она – герой.

Я всегда ей говорю, что мне тяжело видеть свою жену в стране, где идет война. Это рискованно, к тому же у нас ребенок. Да это все – непросто.

Она очень храбрая и очень любит свою страну, а я должен ее поддерживать. Я не понимаю всего, что происходит в Украине, но моя работа – поддерживать свою жену и помогать ей добиваться того, чего она хочет, – сказал Монфис.

Монфис также рассказал, изучает ли украинский язык.

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Гаэль Монфис Элина Свитолина
Источник Трибуна
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Комментарии 2
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Rash VM
Бздливий ти чувак , Гаель. Прикинь Гаель в Україні є жінки , які тут живуть і нікуди не виїжджали і народжують дітей і нічого не бояться як ти
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