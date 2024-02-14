МОНФИС: Не понимаю всего, что происходит в Украине. Для меня Элина – герой

Муж первой ракетки Украины Элины Свитолиной Гаэль Монфис рассказал, что знал об Украине до встречи с Элиной:

– Гаэль, что вы знали об Украине до встречи с Элиной?

– О, немного. У меня было два хороших друга Алекс Долгополов и Сергей Стаховский, но о стране я знал мало. Потом я встретил Элину, поехал с ней в Киев и Одессу. Я наконец увидел вашу культуру и научился паре слов.

Она познакомила меня с борщом и местными традициями. Сейчас мы семья, у нас есть дочь, поэтому дома мы объединяем культуры. Мы оба учимся совмещать наши культуры.

Сейчас все по-другому, конечно. Мы не можем больше поехать в Украину вместе. Да, Элина иногда ездит туда без меня. Для меня она – герой.

Я всегда ей говорю, что мне тяжело видеть свою жену в стране, где идет война. Это рискованно, к тому же у нас ребенок. Да это все – непросто.

Она очень храбрая и очень любит свою страну, а я должен ее поддерживать. Я не понимаю всего, что происходит в Украине, но моя работа – поддерживать свою жену и помогать ей добиваться того, чего она хочет, – сказал Монфис.

Монфис также рассказал, изучает ли украинский язык.