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ATP
14 февраля 2024, 20:01 | Обновлено 14 февраля 2024, 20:07
454
0

Монфис рассказал о главном, что будет делать его со Свитолиной дочка

Француз поделился успехами в изучении украинского языка

14 февраля 2024, 20:01 | Обновлено 14 февраля 2024, 20:07
454
0
Монфис рассказал о главном, что будет делать его со Свитолиной дочка
Getty Images/Global Images Ukraine/ Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис (ATP №70) рассказал о том, изучает ли он украинский язык вместе со своей супругой – украинкой Элиной Свитолиной.

«Сначала Элина учила меня русскому языку, а потом она перешла на украинский, поэтому работы у меня стало больше! Да, мне сложно начинать учить все сначала, но я уже знаю немножко украинский – «Добрый день!» (смеется). Приходится пристраиваться.

Даже если я не смогу выучить, знаю наверняка, что моя дочь будет говорить на идеальном украинском, а это – самое главное», – рассказал Монфис.

Как известно, Монфис и Свитолина поженились летом 2021 года. В октября 2022 года у них родилась дочь, которую назвали Скай.

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Источник Трибуна
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