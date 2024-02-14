«Остается загадкой». В Испании рассказали о лучших качествах Лунина

Украинский голкипер Андрей Лунин после отменной игры за «Реал» Мадрид в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпциг» (1:0), совершив 9 сейвов, заставил говорить о себе с новой силой.

Многие в Испании наконец-таки увидели, что у «галактикос» есть вратарь, который ничуть не хуже бельгийца Тибо Куртуа.

На почве нового витка интереса к Лунину издание AS опубликовало статью, в которой рассказалj о качествах украинца, как на поле, так и за его пределами.

«Лунин – парень сухой, можно даже сказать, скучный. И вратарь по следам советской школы. Недавно, когда он катался на велосипеде в преддверии финала Суперкубка Испании, его спросили, в чем заключался ритуал наклеивания им скотча на все пальцы. «Потому что я почти все сломал», - лаконично ответил украинец. – У меня были переломы костей и сухожилий, а это (указывает на ленту) профилактическое.

Лунин остается загадкой. В жизни Андрея нет той бесконечной среды, которая есть у других футболистов. Единственное, что имеет значение в жизни Андрея, – это его отец Алексей и его жена Анастасия Лунина. Об отсутствии помпезности украинского вратаря ходят легенды. На свадьбе пара появилась... в спортивных костюмах. Пожалуй, единственное проявление роскоши, которое продемонстрировал вратарь, случилось, когда BMW, спонсор «Реала», положил перед ним каталог автомобилей, чтобы он мог выбрать один из них, в рамках соглашения с клубом. Он выбрал максимальную комплектацию — внедорожник стоимостью 108 000 евро», – говорится среди прочего в материале AS.