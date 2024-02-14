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  4. У Холанда произошла трагедия в семье. Эрлинг решил не брать выходные
Англия
14 февраля 2024, 20:46 | Обновлено 14 февраля 2024, 20:51
2219
0

У Холанда произошла трагедия в семье. Эрлинг решил не брать выходные

Звездный норвежец отыграл два матча, в которых забил два гола

14 февраля 2024, 20:46 | Обновлено 14 февраля 2024, 20:51
2219
0
У Холанда произошла трагедия в семье. Эрлинг решил не брать выходные
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

У звездного нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда произошла трагедия в семье – 10 февраля скончалась его бабушка.

Однако, несмотря на это, норвежский голеадор решил не брать выходные дни и отыграл даже в двух матчах – против «Эвертона» 10 февраля и против «Копенгагена» 13 февраля. Против «ирисок» Эрлинг забил два гола и стал героем матча.

Похороны родственницы Холанда запланированы на воскресенье. А в субботу «горожане» сойдутся в центральном матче 25-го тура АПЛ против «Челси».

В этом сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» во всех турнирах 26 матчей, забил 21 гол и отдал 6 ассистов.

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Эрлинг Холанд Манчестер Сити Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу смерть трагедия
Источник NRK
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