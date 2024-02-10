У кого 8.7? Стала известна оценка Миколенко за матч против Ман Сити

В четверг, 10 февраля, состоялся матч 24-го тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграли «Манчестер Сити» и «Эвертон». Победу одержали «горожане» со счетом 2:0.

Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко вышел в стартовом составе и отыграл полный матч. От статистического портала WhoScored украинский защитник за свое выступление получил оценку 5.9 баллов, которая вместе с оценкой нападающего Бету является самой низкой в матче.

Лучшим игроком матча был признан звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который оформил дубль и получил высокую оценку от WhoScored – 8.7 баллов.

Оценки матча Манчестер Сити – Эвертон от WhoScored