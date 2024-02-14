27-летний футболист лондонского «Арсенала» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко провел время в кругу семьи.

Александр поделился в социальных сетях милым видео, как он, его жена Влада и дочь Ева проводят вместе время на футбольном поле и набивают мяч.

«Счастливого Дня святого Валентина», – написал Зинченко в своем инстаграме.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вряд ли сыграет в следующем туре чемпионата Англии против «Бернли» из-за травмы.

ВИДЕО. Зинченко провел время с двумя красавицами на футбольном поле