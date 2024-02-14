ВИДЕО. Зинченко провел время с двумя красавицами на футбольном поле
Украинский футболист поделился милым видео
27-летний футболист лондонского «Арсенала» и сборной Украины по футболу Александр Зинченко провел время в кругу семьи.
Александр поделился в социальных сетях милым видео, как он, его жена Влада и дочь Ева проводят вместе время на футбольном поле и набивают мяч.
«Счастливого Дня святого Валентина», – написал Зинченко в своем инстаграме.
Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вряд ли сыграет в следующем туре чемпионата Англии против «Бернли» из-за травмы.
ВИДЕО. Зинченко провел время с двумя красавицами на футбольном поле
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