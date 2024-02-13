Англия13 февраля 2024, 10:29 |
608
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У Зинченко проблемы с ногой. Клуб не называет сроки возвращения
Судя по всему, игрок пропустит новый тур АПЛ
13 февраля 2024, 10:29 |
608
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По информации британских СМИ, Александр Зинченко вряд ли сыграет в следующем туре чемпионата Англии против «Бернли».
Украинский игрок «Арсенала» травмировался в матче с «Ливерпулем» и пропустил встречу с «Вест Хэмом», а клуб все еще не называет дату возвращения.
Сообщается, что у Зинченко проблема с икроножной мышцей.
В нынешнем сезоне Александр провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
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