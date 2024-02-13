У Зинченко проблемы с ногой. Клуб не называет сроки возвращения

По информации британских СМИ, Александр Зинченко вряд ли сыграет в следующем туре чемпионата Англии против «Бернли».

Украинский игрок «Арсенала» травмировался в матче с «Ливерпулем» и пропустил встречу с «Вест Хэмом», а клуб все еще не называет дату возвращения.

Сообщается, что у Зинченко проблема с икроножной мышцей.

В нынешнем сезоне Александр провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.