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  4. У Зинченко проблемы с ногой. Клуб не называет сроки возвращения
Англия
13 февраля 2024, 10:29 |
608
0

У Зинченко проблемы с ногой. Клуб не называет сроки возвращения

Судя по всему, игрок пропустит новый тур АПЛ

13 февраля 2024, 10:29 |
608
0
У Зинченко проблемы с ногой. Клуб не называет сроки возвращения
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

По информации британских СМИ, Александр Зинченко вряд ли сыграет в следующем туре чемпионата Англии против «Бернли».

Украинский игрок «Арсенала» травмировался в матче с «Ливерпулем» и пропустил встречу с «Вест Хэмом», а клуб все еще не называет дату возвращения.

Сообщается, что у Зинченко проблема с икроножной мышцей.

В нынешнем сезоне Александр провел 27 матчей, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Football London
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