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Англия
14 февраля 2024, 17:57 | Обновлено 14 февраля 2024, 18:08
325
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я почти уверен, что Клопп вернется»

Наставник «Манчестер Сити» – о своем коллеге из «Ливерпуля»

14 февраля 2024, 17:57 | Обновлено 14 февраля 2024, 18:08
325
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я почти уверен, что Клопп вернется»
Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола прокомментировал решение Юргена Клоппа покинуть «Ливерпуль» в конце сезона:

«Клопп сделал меня гораздо более конкурентоспособным. Измерение успеха – это измерение соперника. Когда соперник недостаточно сильный – ваш успех недостаточно велик. Конкурировать с этим «Ливерпулем» в течение многих лет, и иногда побеждать их – это показывает, насколько хорошо мы играли и играем. То же самое можно сказать и о них.

Я почти уверен, что Юрген вернется. Где – не знаю, об этом может знать только он сам. Он немного отдохнет, расслабится, а потом подумает над дальнейшими перспективами. Когда ты играешь каждые три дня, сезон за сезоном, трудно понять, кто мы есть, что делаем и чего вообще хотим от жизни. Иногда хорошо взять перерыв».

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Жузеп Гвардиола Юрген Клопп Ливерпуль Манчестер Сити
Источник This Is Anfield
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