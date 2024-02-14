Лига Европы14 февраля 2024, 17:43 |
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Играл и за Шахтер, и за Марсель. Брандао рассказал, за кого будет болеть
Бразильский форвард 6,5 лет карьеры отдал украинской команде и 2 года был во французской
14 февраля 2024, 17:43 |
512
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43-летний экс-форвард «Шахтера» и «Марселя» Брандао в преддверии первого поединка украинской и французской команды в рамках 1/16 финала Лиги Европы рассказал о том, кого будет поддерживать в этой дуэли.
«Конечно, это особенный матч, для меня, ведь это два очень важных клуба», – заявил Брандао, добавив, что в этой дуэли у него нет предпочтений.
Напомним, Брандао завершил карьеру игрока в начале 2018 года. После этого недолго поработал тренером в «Лондрине», но сейчас занимается сельскохозяйственным бизнесом на родине.
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