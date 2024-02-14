Играл и за Шахтер, и за Марсель. Брандао рассказал, за кого будет болеть

43-летний экс-форвард «Шахтера» и «Марселя» Брандао в преддверии первого поединка украинской и французской команды в рамках 1/16 финала Лиги Европы рассказал о том, кого будет поддерживать в этой дуэли.

«Конечно, это особенный матч, для меня, ведь это два очень важных клуба», – заявил Брандао, добавив, что в этой дуэли у него нет предпочтений.

Напомним, Брандао завершил карьеру игрока в начале 2018 года. После этого недолго поработал тренером в «Лондрине», но сейчас занимается сельскохозяйственным бизнесом на родине.