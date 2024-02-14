Сон Хын Мин подрался со звездой ПСЖ и пострадал. Стали известны подробности

31-летний звездный форвард сборной Южной Кореи и английского клуба «Тоттенхэма» Сон Хын Мин пострадал на Кубке Азии.

Дело в том, что игрок получил повреждение после небольшой потасовки с 22-летним Ли Кан Ином из «ПСЖ».

Все произошло накануне матча против Иордании, который корейцы неожиданно проиграли (0:2).

Как сообщает The Sun, конфликт случился во время командного ужина южнокорейской сборной. Группа молодых игроков Южной Кореи быстро поела и пошли играть в настольный теннис. Сону крайне не понравилось такое поведение партнеров, поскольку общий прием пищи часто используется как шанс сплотить команду.

Лидер команды эмоционально высказал свои претензии полузащитнику «ПСЖ» Ли Кан Ину, что привело к серьезной потасовке. В результате выяснения отношений Сон вывихнул палец. На матч против Иордании ведущий игрок южнокорейской сборной вышел с повязкой, наложенной на два пальца правой руки.

После возвращения из лагеря сборной Сон уже сыграл за «Тоттенхэм» в матче против «Брайтона» (2:1) в матче 24-го тура АПЛ. На его руке все еще была повязка.