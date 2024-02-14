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ATP
14 февраля 2024, 16:59 | Обновлено 14 февраля 2024, 17:00
182
0

Гаэль МОНФИС: «У Синнера будет еще много побед на турнирах Grand Slam»

Французский теннисист обещает выложиться и устроить хорошее шоу

14 февраля 2024, 16:59 | Обновлено 14 февраля 2024, 17:00
182
0
Гаэль МОНФИС: «У Синнера будет еще много побед на турнирах Grand Slam»
Getty Images/Global Images Ukraine. Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал возможную встречу с чемпионом Australian Open 2024 Янником Синнером во втором раунде турнира ATP 500 в Роттердаме.

«Это здорово. Я уже очень давно знаю Янника. Он большой чемпион, я за него порадовался, когда он выиграл первый Grand Slam. Уверен, у него будет еще много таких побед.

Для меня это будет интересный матч, и я постараюсь выложиться и устроить хорошее шоу», – сказал муж Элины Свитолиной, который дважды брал титул в Роттердаме.

Отметим, что Синнеру для начала еще нужно победить Ботика Ван Де Зандсхулпа из Нидерландов. Монфис в первом раунде переиграл Дениса Шаповалова.

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Гаэль Монфис Янник Синнер ATP Роттердам
Источник Twitter
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