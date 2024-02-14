Гаэль МОНФИС: «У Синнера будет еще много побед на турнирах Grand Slam»

Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал возможную встречу с чемпионом Australian Open 2024 Янником Синнером во втором раунде турнира ATP 500 в Роттердаме.

«Это здорово. Я уже очень давно знаю Янника. Он большой чемпион, я за него порадовался, когда он выиграл первый Grand Slam. Уверен, у него будет еще много таких побед.

Для меня это будет интересный матч, и я постараюсь выложиться и устроить хорошее шоу», – сказал муж Элины Свитолиной, который дважды брал титул в Роттердаме.

Отметим, что Синнеру для начала еще нужно победить Ботика Ван Де Зандсхулпа из Нидерландов. Монфис в первом раунде переиграл Дениса Шаповалова.