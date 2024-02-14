Гаэль МОНФИС: «У Синнера будет еще много побед на турнирах Grand Slam»
Французский теннисист обещает выложиться и устроить хорошее шоу
Французский теннисист Гаэль Монфис прокомментировал возможную встречу с чемпионом Australian Open 2024 Янником Синнером во втором раунде турнира ATP 500 в Роттердаме.
«Это здорово. Я уже очень давно знаю Янника. Он большой чемпион, я за него порадовался, когда он выиграл первый Grand Slam. Уверен, у него будет еще много таких побед.
Для меня это будет интересный матч, и я постараюсь выложиться и устроить хорошее шоу», – сказал муж Элины Свитолиной, который дважды брал титул в Роттердаме.
Отметим, что Синнеру для начала еще нужно победить Ботика Ван Де Зандсхулпа из Нидерландов. Монфис в первом раунде переиграл Дениса Шаповалова.
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