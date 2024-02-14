КОНТЕ: «Тоттенхэм? Я привык побеждать, а не праздновать четвертое место»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте признался, что ему не нравилось отсутствие у «Шпор» чемпионских амбиций:

«Для меня праздновать четвертое место было странно. В конце последней игры чемпионата против «Норвича» я позвонил по телефону своим сотрудникам и сказал: обратите внимание, не привыкайте праздновать попадание в Лигу Чемпионов. Я привык побеждать, а не праздновать четвертое место».

Конте работал с «Тоттенхэмом» в 2021 – 2023 годах. Летом 54-летний итальянец может возглавить «Милан».