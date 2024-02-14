КОНТЕ: «Тоттенхэм? Я привык побеждать, а не праздновать четвертое место»
Итальянский тренер уколол свой бывший клуб
Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте признался, что ему не нравилось отсутствие у «Шпор» чемпионских амбиций:
«Для меня праздновать четвертое место было странно. В конце последней игры чемпионата против «Норвича» я позвонил по телефону своим сотрудникам и сказал: обратите внимание, не привыкайте праздновать попадание в Лигу Чемпионов. Я привык побеждать, а не праздновать четвертое место».
Конте работал с «Тоттенхэмом» в 2021 – 2023 годах. Летом 54-летний итальянец может возглавить «Милан».
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