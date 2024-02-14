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  4. Президент Вереса – о мобилизации футболистов: «Каждый должен быть готовым»
Украина. Премьер лига
14 февраля 2024, 15:44 | Обновлено 14 февраля 2024, 15:55
1158
4

Президент Вереса – о мобилизации футболистов: «Каждый должен быть готовым»

Иван Надеин высказался о возможной мобилизации футболистов клуба

14 февраля 2024, 15:44 | Обновлено 14 февраля 2024, 15:55
1158
4
Президент Вереса – о мобилизации футболистов: «Каждый должен быть готовым»
НК Верес. Иван Надеин

Президент «Вереса» Иван Надеин высказал мнение относительно возможной мобилизации игроков команды.

«Война в стране коснется каждого. Каждый должен быть к этому готовым. Футболисты имеют определенную короткую привилегию. На то время, пока они имеют профессиональный контракт. Контракт закончился – должны быть готовы. Как и я, например. Но если идет чемпионат - футболист должен иметь право на отсрочку хотя бы до завершения действия контракта. Если футбол нам нужен – этот вопрос надо решать. Если футбол не нужен – все идем в ТЦК. Тем не менее, мы в клубе приняли решение – все работники подали свои данные в ТЦК, как этого требует законодательство. У кого военного билета нет - клуб помогает даже пройти медкомиссию. Это должно быть. У нас вице-президент мобилизован, директор по маркетингу мобилизован. В стране идет война», – сказал Надеин.

Ранее Иван Надеин рассказал о ситуации с телепулом.

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Иван Надеин Верес Ровно
Источник ФК Верес
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Комментарии 4
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nivavn
А президент теж на контракті?   ...п.и..з.D..о.....БОЛ!!!
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+1
Remark
А президенти клубів мають бути готові чи не дуже?)
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+1
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turist86
Яким чином контракт з клубом звільняє від мобілізації?
Здається, лише гравці Динамо, Шахтаря і Оболоні заброньовані.
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0
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