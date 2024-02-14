Президент Вереса – о мобилизации футболистов: «Каждый должен быть готовым»
Иван Надеин высказался о возможной мобилизации футболистов клуба
Президент «Вереса» Иван Надеин высказал мнение относительно возможной мобилизации игроков команды.
«Война в стране коснется каждого. Каждый должен быть к этому готовым. Футболисты имеют определенную короткую привилегию. На то время, пока они имеют профессиональный контракт. Контракт закончился – должны быть готовы. Как и я, например. Но если идет чемпионат - футболист должен иметь право на отсрочку хотя бы до завершения действия контракта. Если футбол нам нужен – этот вопрос надо решать. Если футбол не нужен – все идем в ТЦК. Тем не менее, мы в клубе приняли решение – все работники подали свои данные в ТЦК, как этого требует законодательство. У кого военного билета нет - клуб помогает даже пройти медкомиссию. Это должно быть. У нас вице-президент мобилизован, директор по маркетингу мобилизован. В стране идет война», – сказал Надеин.
Ранее Иван Надеин рассказал о ситуации с телепулом.
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