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  4. Надежда на Шевченко. УПЛ проведет встречу по поводу телепула
Украина. Премьер лига
14 февраля 2024, 12:50 | Обновлено 14 февраля 2024, 13:00
409
2

Надежда на Шевченко. УПЛ проведет встречу по поводу телепула

О ситуации рассказал Иван Надеин

14 февраля 2024, 12:50 | Обновлено 14 февраля 2024, 13:00
409
2
Надежда на Шевченко. УПЛ проведет встречу по поводу телепула
ФК Рух

Президент «Вереса» Иван Надеин сообщил, что встреча с новым президентом УАФ Андреем Шевченко может помочь клубам УПЛ организовать наконец телепул.

Сейчас телевизионные права объединили 13 клубов из 16.

«Это еще не пул. Потому что нет трех клубов. Сейчас есть тринадцать клубов. Мы объединяемся и хотим летом до всех донести эту идею объединения и проведения прозрачного тендера и выбора единого бродкастера. У нас будет встреча президентов клубов с новым президентом УАФ. Я надеюсь, что мы договоримся и УАФ станет инициатором изменения законодательства. Потому что сейчас права на трансляцию принадлежат клубам, и каждый клуб решает сам. Комментатор кому-то не нравится, камеры, тень на поле, еще что-то – и клуб выходит из пула».

«Должно быть не так. Должен быть прозрачный тендер, контракт на несколько лет. Клуб должен понимать: если ты в УПЛ – ты в пуле и получаешь деньги за трансляции, планируешь как-то свой бюджет», – сказал Надеин.

В феврале начинает работу телеканал УПЛ-ТВ.

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Верес Ровно Иван Надеин телепул УПЛ-ТВ Украинская Премьер-лига
Источник ФК Верес
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Комментарии 2
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potemkin78
благодаря трём клубам я хоть какой-то футбол украинский могу посмотреть так что идите со своим телепулом на .....
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+1
Fant24
Да какой телепул .это чтобы смотреть верес и за это тошное зрелище еще и платить ?
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0
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