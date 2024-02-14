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Минай
14.02.2024 12:30 – FT 0 : 2
Карпаты Львов
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Украина. Премьер лига
14 февраля 2024, 15:40 | Обновлено 14 февраля 2024, 15:41
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Карпаты обыграли Минай в спарринге

Команды Мирона Маркевича одержала сухую победу

14 февраля 2024, 15:40 | Обновлено 14 февраля 2024, 15:41
600
0
Карпаты обыграли Минай в спарринге
ФК Карпаты

Сегодня, 14 февраля в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоялся контрольный матч между аутсайдером УПЛ, закарпатским «Минаем», и одним из лидеров Первой лиги, львовскими «Карпатами».

Матч завершился сухой победой команды Мирона Маркевича. Второй гол гостей на счету новичка команды Юрия Тлумака.

Контрольный матч. 14 февраля

Минай – Карпаты – 0:2
Голы: Чачуа 42, Тлумак 55

Напомним, сегодня «Карпаты» арендовали до конца сезона у «Шахтера» двух защитников – Андрея Булезу и Эдуарда Козика.

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Карпаты Львов Минай Амбросий Чачуа Юрий Тлумак контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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