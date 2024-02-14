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Украина. Премьер лига14 февраля 2024, 15:40 | Обновлено 14 февраля 2024, 15:41
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Карпаты обыграли Минай в спарринге
Команды Мирона Маркевича одержала сухую победу
14 февраля 2024, 15:40 | Обновлено 14 февраля 2024, 15:41
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Сегодня, 14 февраля в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоялся контрольный матч между аутсайдером УПЛ, закарпатским «Минаем», и одним из лидеров Первой лиги, львовскими «Карпатами».
Матч завершился сухой победой команды Мирона Маркевича. Второй гол гостей на счету новичка команды Юрия Тлумака.
Контрольный матч. 14 февраля
Минай – Карпаты – 0:2
Голы: Чачуа 42, Тлумак 55
Напомним, сегодня «Карпаты» арендовали до конца сезона у «Шахтера» двух защитников – Андрея Булезу и Эдуарда Козика.
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