Карпаты обыграли Минай в спарринге

Сегодня, 14 февраля в Ужгороде на стадионе «Авангард» состоялся контрольный матч между аутсайдером УПЛ, закарпатским «Минаем», и одним из лидеров Первой лиги, львовскими «Карпатами».

Матч завершился сухой победой команды Мирона Маркевича. Второй гол гостей на счету новичка команды Юрия Тлумака.

Контрольный матч. 14 февраля

Минай – Карпаты – 0:2

Голы: Чачуа 42, Тлумак 55

Напомним, сегодня «Карпаты» арендовали до конца сезона у «Шахтера» двух защитников – Андрея Булезу и Эдуарда Козика.