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Товарищеские матчи
Минай
14.02.2024 12:30 - : -
Карпаты Львов
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
14 февраля 2024, 06:41 | Обновлено 14 февраля 2024, 07:04
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0

Минай – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 12 февраля в 12:30 видеотрансляцию товарищеского матча

14 февраля 2024, 06:41 | Обновлено 14 февраля 2024, 07:04
35
0
Минай – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В товарищеском матче витречаются две украинские команды: Минай, играющий в УПЛ и Карпаты Львов, лидер Первой лиги.

Клубы УПЛ проводят контрольные матчи на зимних сборах.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра состоится на ужгородском стадионе «Авангард».

Начало товарищеского матча запланировано на 14 февраля в 12:30 по Киеву.

Минай – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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