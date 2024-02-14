Товарищеские матчи
14.02.2024 12:30 - : -
Украина. Премьер лига14 февраля 2024, 06:41 | Обновлено 14 февраля 2024, 07:04
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Минай – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 12 февраля в 12:30 видеотрансляцию товарищеского матча
14 февраля 2024, 06:41 | Обновлено 14 февраля 2024, 07:04
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В товарищеском матче витречаются две украинские команды: Минай, играющий в УПЛ и Карпаты Львов, лидер Первой лиги.
Клубы УПЛ проводят контрольные матчи на зимних сборах.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра состоится на ужгородском стадионе «Авангард».
Начало товарищеского матча запланировано на 14 февраля в 12:30 по Киеву.
Минай – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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