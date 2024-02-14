В товарищеском матче витречаются две украинские команды: Минай, играющий в УПЛ и Карпаты Львов, лидер Первой лиги.

Клубы УПЛ проводят контрольные матчи на зимних сборах.

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Игра состоится на ужгородском стадионе «Авангард».

Начало товарищеского матча запланировано на 14 февраля в 12:30 по Киеву.

Минай – Карпаты. Смотреть онлайн. LIVE трансляция