Маурицио САРРИ: «Постараемся выиграть у Баварии любой ценой»

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри поделился ожиданиями от матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (14 февраля, 22:00):

«Если мы думаем, что это невозможно, мы уже проиграли. У нас должен быть энтузиазм и уверенность в себе. Это хорошая игра, которую мы хотим выиграть. Мы постараемся выиграть ее любой ценой. Когда нам придется страдать, мы должны делать это вместе. Будут сложные моменты, но мы должны их преодолеть. Это неизбежно против таких клубов, как «Бавария». Мы должны сделать обратное тому, что сделали против «Интера» в Суперкубке. Не стоит забывать, что мы играем в игру, поэтому мы должны получать удовольствие.

Я ожидаю сильную «Баварию». У таких клубов могут быть неудачные дни в чемпионате, но в Лиге чемпионов они не допускают ошибок. Много лет назад я готовился к матчу с мадридским «Реалом». Я смотрел несколько их матчей в чемпионате, но ощущения от игры на поле во время матча были совершенно другими».